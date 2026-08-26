2. Runde im DFB-Pokal: Die Auslosung findet am Samstag statt

Die erste Runde ist fast absolviert, doch auf die nächste Auslosung müssen sich die verbliebenen Klubs noch gedulden. Erst am 5. September entscheidet sich, wer in der 2. Runde des DFB-Pokals aufeinandertrifft. Vor allem für die verbliebenen Außenseiter könnte die Ziehung im Deutschen Fußballmuseum zum finanziellen und sportlichen Glücksfall werden.

Deshalb müssen sich die Vereine diesmal länger gedulden als gewöhnlich. Gelost wird am Samstag, 5. September, ab 17.45 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Das Erste überträgt die Ziehung im Rahmen der Bundesliga-Sportschau live. Dass die Auslosung auf einen Samstag fällt, hat einen weiteren Grund: Wegen der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am folgenden Sonntag wurde der Termin entsprechend angesetzt.

Noch fehlen zwei Namen, dann ist das Feld für die 2. Runde im DFB-Pokal komplett. Während 30 Mannschaften ihr Ticket bereits gelöst haben, greifen Borussia Dortmund und Bayern München erst Anfang September in den Wettbewerb ein. Der BVB tritt am 1. September beim HEBC Hamburg an, die Bayern sind einen Tag später beim VfL Osnabrück gefordert. Erst danach können die 32 Kugeln endgültig vorbereitet werden.

Gerade Jeddeloh hat sich seinen Platz auf bemerkenswerte Weise gesichert. Der Regionalligist warf 1. FC Heidenheim mit 5:2 aus dem Wettbewerb und sorgte damit für eine der großen Überraschungen der 1. Hauptrunde. Nun darf der Viertligist nicht nur auf einen prominenten Gegner hoffen, sondern kann bereits mit einer beträchtlichen zusätzlichen Einnahme planen. Allein für das Erreichen der 2. Runde zahlt der DFB 456.377 Euro.

Für einige Klubs dürfte der Blick auf die Lostöpfe mit besonderer Vorfreude verbunden sein. Mit SSV Jeddeloh II, SG Sonnenhof Großaspach und Rot-Weiss Essen haben drei Mannschaften unterhalb der beiden Bundesligen den Sprung in die nächste Runde bereits geschafft. Sollte sich auch Oberligist HEBC Hamburg gegen Dortmund durchsetzen, würde ein weiterer Außenseiter hinzukommen.

Das Losverfahren verschafft den verbliebenen Außenseitern dabei eine besondere Ausgangslage. Wie schon in der 1. Runde gibt es zwei Töpfe. In einem befinden sich die Mannschaften aus Bundesliga und 2. Bundesliga, wobei die Ligazugehörigkeit der laufenden Saison maßgeblich ist. Im zweiten Topf landen die sogenannten Amateurmannschaften. Zunächst wird jeweils ein Amateur gezogen, anschließend sein Gegner. Damit besitzen die unterklassigen Vereine automatisch Heimrecht. Erst wenn einer der beiden Töpfe geleert ist, wird ausschließlich aus dem verbliebenen Topf weitergelost.

Für Jeddeloh, Großaspach und Essen eröffnet das die Aussicht auf einen großen Namen vor eigenem Publikum. Neben Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Werder Bremen und 1. FC Union Berlin haben unter anderem Borussia Mönchengladbach, SC Freiburg, Hamburger SV und FC Schalke 04 bereits die nächste Runde erreicht. Bayern und Dortmund könnten das prominente Feld Anfang September komplettieren.

Mehr Geld – und erstmals schon in Runde zwei der VAR

Sportlich geht es am 27. und 28. Oktober weiter. Dann steht nicht allein der Einzug ins Achtelfinale auf dem Spiel. Mit jeder überstandenen Runde wächst auch der finanzielle Wert des Wettbewerbs erheblich. Für die 1. Hauptrunde erhalten die Teilnehmer 228.189 Euro, in Runde zwei sind es 456.377 Euro. Das Achtelfinale bringt weitere 912.755 Euro, im Viertelfinale werden 1.825.509 Euro ausgeschüttet. Ein Halbfinalist erhält 3.651.019 Euro, der unterlegene Finalist weitere 4.024.234 Euro und der Pokalsieger für das Endspiel 6.036.350 Euro.

Hinzu kommen Einnahmen aus Eintrittskarten und Bandenwerbung. Nach Abzug von Kosten, Steuern und dem Anteil des DFB werden diese zwischen den beiden beteiligten Klubs geteilt. Gerade für Vereine wie Jeddeloh kann ein attraktives Heimspiel deshalb Dimensionen erreichen, die weit über die sportlichen 90 Minuten hinausgehen.

Eine Neuerung erwartet die Mannschaften bereits in der 2. Runde auch auf dem Platz. Erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs soll der Video-Assistent zu diesem frühen Zeitpunkt eingesetzt werden. Bislang kam der VAR erst ab dem Achtelfinale zum Einsatz. Ausgerechnet damit rückt eine Technik früher in den Wettbewerb, gegen die zahlreiche Fanszenen während der 1. Hauptrunde protestiert hatten.

Der Weg nach Berlin ist ohnehin noch lang. Nach der 2. Runde Ende Oktober folgt das Achtelfinale am 1. und 2. Dezember. Die Viertelfinals werden im Februar 2027 ausgetragen, die Halbfinals am 20. und 21. April. Das Endspiel steigt am 29. Mai 2027 im Berliner Olympiastadion.

Für die kleineren Klubs ist Berlin vorerst allerdings ein ferner Gedanke. Am 5. September richtet sich ihr Blick zunächst nach Dortmund – auf zwei Lostöpfe und die Hoffnung, dass aus einer kleinen Kugel ein ganz großes Spiel wird.

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