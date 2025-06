2. Relegationsrunde zur A2 Franken*** FV Wüstenrot vs. SGM

FINALE!!!

Durch unserem 4:2 Sieg gestern gegen die SGM Widdern-Olnhausen, stehen wir am 17.06. um 18:30 Uhr im Neckarsulmer Pichterichstadion, im Finale der Relegation zur Kreisliga A2 Franken.

Wir durften gestern schon einmal Relegationsluft schnuppern und haben Blut geleckt!

Jetzt fahren wir am 17.06. ALLE zusammen in BLAU nach Neckarsulm und machen gegen Langenbrettach den Deckel drauf!

"Es kommt im Leben nicht darauf an wie viel du austeilst, sondern darauf, wie viel du einstecken kannst, wieviel du einstecken kannst und trotzdem weiter machst!“

*Rocky Balboa

Das wir einstecken können und immer wieder aufstehen, haben wir nicht nur gestern bewiesen!

No Pain - No Gain 💪

That's what we Do 💥

Wir haben unsere Moral, unseren Teamspirit und unsere Fans im Gepäck!

Wir holen uns in Neckarsulm den Klassenerhalt und dann feiern wir zusammen auf dem Rasen des Pichterichstadion in Neckarsulm!

Alle in Blau nach Neckarsulm 💙

Wir für Euch & Ihr für uns 💥

#WirBleibenDrin

#jetzterstrecht

#alleinblau

#diemachtausdemwald

#wirbrennen

Euer FV Wüstenrot 💙🤍