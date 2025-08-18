2. Pokalrunde steht: Greiz & Eichsfeld mit großem Los!

– Foto: Andreas Roith

32 Mannschaften stehen in der zweiten Pokalrunde. Auch Cup-Verteidiger ZFC Meuselwitz greift dann in den Wettbewerb ein. Die großen Lose gingen dabei an den FC Eichsfeld, 1. FC Greiz & FSV Schleiz.

DAS SIND DIE PARTIEN DER 2. RUNDE (Spieltermin: 6./7. September) SV Germania 1921 Wüstheuterode - SV 09 Arnstadt FSV 06 Ohratal - TSV 1861 Bad Tennstedt SpVgg Siebleben 06 - 1. SC 1911 Heiligenstadt SV Eintracht Ifta - FSV Wacker 90 Nordhausen SV Germania Ilmenau - SV Grün-Weiß Siemerode 1. FC Eichsfeld - FC Rot-Weiß Erfurt SpVgg Geratal - SV BW '91 Bad Frankenhausen FC An der Fahner Höhe - SV Borsch 1925 FSV 06 Eintracht Hildburghausen - SV Schmölln 1913 1. FC Greiz - FC Carl Zeiss Jena FC Einheit Bad Berka - SV Jena Zwätzen 1. FC Sonneberg 2004 - BSG Wismut Gera SV SCHOTT Jena - FC Einheit Rudolstadt SV 08 Steinach - Erlauer SV Grün-Weiß FSV Schleiz - ZFC Meuselwitz SV EK Veilsdorf - SC 1903 Weimar

STIMMEN ZUR POKALAUSLOSUNG Dennis Erkner (Trainer FC Eichsfeld) zum Pokallos Erfurt: "Ich habe mich riesig gefreut. Besser geht es kaum. Für uns ist es ein Highlight. Der Pokal ist ein zweischneidiges Schwert. Natürlich will man weit kommen, aber auch immer gegen Jena und Erfurt spielen. Wir haben es jetzt das zweite Mal in drei Jahren gegen Erfurt. Über die Trainingsbeteiligung bis dahin brauche ich mir jetzt keine Sorgen mehr machen. Da will jetzt sicher jeder in die Startelf bei dem Spiel."