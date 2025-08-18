 2025-08-14T11:39:53.462Z

Pokal
Foto: Andreas Roith

2. Pokalrunde steht: Greiz & Eichsfeld mit großem Los!

Kurz nach der Austragung der 1. Hauptrunde wurde bereits die nächste Pokalrunde ausgelost.

32 Mannschaften stehen in der zweiten Pokalrunde. Auch Cup-Verteidiger ZFC Meuselwitz greift dann in den Wettbewerb ein. Die großen Lose gingen dabei an den FC Eichsfeld, 1. FC Greiz & FSV Schleiz.

DAS SIND DIE PARTIEN DER 2. RUNDE (Spieltermin: 6./7. September)

  1. SV Germania 1921 Wüstheuterode - SV 09 Arnstadt
  2. FSV 06 Ohratal - TSV 1861 Bad Tennstedt
  3. SpVgg Siebleben 06 - 1. SC 1911 Heiligenstadt
  4. SV Eintracht Ifta - FSV Wacker 90 Nordhausen
  5. SV Germania Ilmenau - SV Grün-Weiß Siemerode
  6. 1. FC Eichsfeld - FC Rot-Weiß Erfurt
  7. SpVgg Geratal - SV BW '91 Bad Frankenhausen
  8. FC An der Fahner Höhe - SV Borsch 1925
  9. FSV 06 Eintracht Hildburghausen - SV Schmölln 1913
  10. 1. FC Greiz - FC Carl Zeiss Jena
  11. FC Einheit Bad Berka - SV Jena Zwätzen
  12. 1. FC Sonneberg 2004 - BSG Wismut Gera
  13. SV SCHOTT Jena - FC Einheit Rudolstadt
  14. SV 08 Steinach - Erlauer SV Grün-Weiß
  15. FSV Schleiz - ZFC Meuselwitz
  16. SV EK Veilsdorf - SC 1903 Weimar

STIMMEN ZUR POKALAUSLOSUNG

Dennis Erkner (Trainer FC Eichsfeld) zum Pokallos Erfurt: "Ich habe mich riesig gefreut. Besser geht es kaum. Für uns ist es ein Highlight. Der Pokal ist ein zweischneidiges Schwert. Natürlich will man weit kommen, aber auch immer gegen Jena und Erfurt spielen. Wir haben es jetzt das zweite Mal in drei Jahren gegen Erfurt. Über die Trainingsbeteiligung bis dahin brauche ich mir jetzt keine Sorgen mehr machen. Da will jetzt sicher jeder in die Startelf bei dem Spiel."

Kevin Brettfeld (Trainer 1. FC Greiz) zum Pokallos Jena: "Ich hatte während der Auslosung einfach nur Gänsehaut. Wir freuen uns riesig auf das Spiel. In unserer Region ziehst du einfach mit keiner anderen Mannschaft außer Carl Zeiss Jena viele Zuschauer. Es ist schön, dass wir dieses Highlightspiel dann noch im September haben, wo das Wetter passt. Nun geht's darum mit der Stadt und Jena zu sprechen, um die Rahmenbedingungen abzuklopfen. Wir haben uns extrem gefreut und sind überrumpelt."

André Hofmann