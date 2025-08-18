Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Pokal
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Andreas Roith
2. Pokalrunde steht: Greiz & Eichsfeld mit großem Los!
Kurz nach der Austragung der 1. Hauptrunde wurde bereits die nächste Pokalrunde ausgelost.
Dennis Erkner (Trainer FC Eichsfeld) zum Pokallos Erfurt: "Ich habe mich riesig gefreut. Besser geht es kaum. Für uns ist es ein Highlight. Der Pokal ist ein zweischneidiges Schwert. Natürlich will man weit kommen, aber auch immer gegen Jena und Erfurt spielen. Wir haben es jetzt das zweite Mal in drei Jahren gegen Erfurt. Über die Trainingsbeteiligung bis dahin brauche ich mir jetzt keine Sorgen mehr machen. Da will jetzt sicher jeder in die Startelf bei dem Spiel."
Kevin Brettfeld (Trainer 1. FC Greiz) zum Pokallos Jena: "Ich hatte während der Auslosung einfach nur Gänsehaut. Wir freuen uns riesig auf das Spiel. In unserer Region ziehst du einfach mit keiner anderen Mannschaft außer Carl Zeiss Jena viele Zuschauer. Es ist schön, dass wir dieses Highlightspiel dann noch im September haben, wo das Wetter passt. Nun geht's darum mit der Stadt und Jena zu sprechen, um die Rahmenbedingungen abzuklopfen. Wir haben uns extrem gefreut und sind überrumpelt."