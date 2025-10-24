2. Pokal-Quali-Runde: Paarungen stehen fest

Die Teilnahme an der Hauptrunde des BFV-Totopokals ist für die Vereine eine attraktive und oftmals auch sehr lukrative Angelegenheit. Neben den Kreissiegern, den bayerischen Drittligisten und den Regionalliga-Klubs - mit Ausnahme der Zweitvertretungen sind alle in der Spielzeit 2025/2026 in der bayerischen Eliteliga vertretenen Teams automatisch in der ersten Hauptrunde der Saison 2026/2027 dabei - qualifizieren sich auch eine Reihe von Landes- und Bayernligisten. In insgesamt drei Qualifikationsrunden - Runde eins war in jeder Klasse ein im Vorfeld ausgeloster Liga-Spieltag - schaffen es mehr als 20 Teams über diesen Weg ins Teilnehmerfeld.

Die über Siege - "Remis-Begegnungen" wurden nach Ende der regulären Spielzeit im Elfmeterschießen entschieden - in ihren Ligapartien qualifizierten Bayernliga-Vereine (ASV Neumarkt, TSV Neudrossenfeld, FC Coburg, SC Eltersdorf, TSV Kornburg, FC Eintracht Bamberg, SV Fortuna Regensburg, FC Ismaning, TSV Kottern, FC Spfr. Schwaig, FC Pipinsried, SV Heimstetten, SV Erlbach, FC Gundelfingen, TSV Landsberg) müssen erst in der dritten Runde, die Anfang Juli über die Bühne geht, ran. Die 22 Zweitrunden-Paarungen wurden allesamt im Februar angesetzt. Es ist aber davon auszugehen, dass es die eine oder andere Verlegung geben wird, da Vereine, die keinen eigenen Kunstrasenplatz haben, erfahrungsgemäß zu so einem frühen Zeitpunkt meist noch nicht auf auf Naturrasen spielen können.







Die 22 Spiele der 2. Qualifikationsrunde:



Samstag, 21. Februar (Regel-Anstoßzeit: 13:30 Uhr)

VfB Durach - SSV Niedersonthofen

SV Manching - TSV Jetzendorf

TSV Aindling - SV Cosmos Aystetten

SV Aubing - TSV 1865 Murnau

1. FC Garmisch-Partenkirchen - TSV Grünwald

Kirchheimer SC - SV Dornach

SC Luhe-Wildenau - SV Schwandorf-Ettmannsdorf

FC Dingolfing - DJK Vornbach

TSV Seebach - SSV Eggenfelden

SpVgg Lam - SV Etzenricht

DJK Don Bosco Bamberg - FC Eintracht Münchberg

SV Alemannia Haibach - TuS 1893 Aschaffenburg-Leider

1. FC Lichtenfels - FT Schweinfurt

TSV Abtswind - DJK Schwebenried/Schwemmelsbach

1. FC Bad Kissingen - TSV Großbardorf

SG Quelle Fürth - SV Unterreichenbach

TSC Neuendettelsau - SVG Steinachgrund

1. SC Feucht - DJK Ammerthal

FSV Erlangen-Bruck - SV Buckenhofen





Sonntag, 22. Februar (13:30 Uhr)

TSV Schwabmünchen - FC Stätzling

FC Schwabing München - TSV 1860 Rosenheim

SpVgg Landshut - TSV Wasserburg