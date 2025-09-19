2 Platzverweise beim TSV Steinbach Haiger: 2:2 gegen SG Sonnenhof

Der heutige Auftakt des 8. Spieltags in der Regionalliga Südwest hatte es in sich: Vor 1058 Zuschauern trennten sich der TSV Steinbach Haiger und Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach mit 2:2. Beide Teams boten ein leidenschaftliches Duell.
---
Die Gäste erwischten den besseren Start. Schon in der 6. Minute brachte Fabian Eisele die SG Sonnenhof Großaspach in Führung. Der Jubel der mitgereisten Fans war groß, doch Steinbach reagierte umgehend. Marvin Mika nutzte in der 13. Minute seine Chance und stellte den Ausgleich her – die Partie war früh auf Betriebstemperatur. Kurz nach dem Seitenwechsel folgte der nächste Streich der Hausherren: Maximilian Pronichev traf in der 46. Minute zur 2:1-Führung für Steinbach Haiger und sorgte für großen Jubel auf den Rängen. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. Erneut war es Fabian Eisele, der in der 60. Minute zuschlug und mit seinem zweiten Treffer des Abends den 2:2-Endstand markierte. Die Gastgeber beendeten die Partie in Unterzahl, da Aaron Manu in der 81. Minute die Gelb-Rote Kart sah. Auf Großaspacher Seite erhielt der eingewechselte Hugo Kretschmar in der 90. Minute die Rote Karte.
---
Der Tabellenführer SGV Freiberg trifft auf Kickers Offenbach, die selbst im Mittelfeld um den Anschluss kämpfen. Freibergs Angriff mit 23 Treffern stellt eine hohe Hürde dar, Offenbach muss defensiv stabil stehen, um die Serie des Spitzenreiters zu stoppen.
---
Freiburg II hat erst sechs Punkte und benötigt dringend Zähler, um nicht weiter in den Tabellenkeller zu rutschen. Barockstadt Fulda Lehnerz liegt leicht darüber, hat jedoch nur ein ausgeglichenes Punkteverhältnis. Ein enges Spiel mit Chancen auf beiden Seiten ist wahrscheinlich.
---
Die Kickers wollen mit einem Auswärtserfolg den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Hessen Kassel hat bisher neun Punkte gesammelt und wird versuchen, vor heimischem Publikum die Punkte zu verteidigen. Ein Duell zweier formstarker Mannschaften mit offener Partie zeichnet sich ab.
---
Walldorf hat acht Punkte und kann mit einem Heimsieg ins obere Tabellenmittelfeld vorrücken. Schott Mainz steht auf Rang 16 und braucht jeden Punkt dringend, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze nicht zu verlieren. Eine Partie mit viel Brisanz für Mainz.
---
Mainz 05 II empfängt Homburg in einem Duell der Mittelfeldteams. Beide Mannschaften haben ähnliche Punktzahlen und werden versuchen, die Balance zwischen Offensive und Defensive zu wahren. Ein Spiel, das vermutlich von taktischer Disziplin geprägt sein wird.
---
Trier liegt im Mittelfeld und will gegen Sandhausen, das sich auf Rang 13 befindet, wichtige Punkte einfahren. Sandhausen kämpft seit Saisonbeginn mit einer kleinen Krise, dies will Trier nutzen.
---
Frankfurt, Zweiter der Liga, trifft auf Tabellenletzten Bahlinger SC. Ein Pflichtsieg für die Hessen, die den Anschluss an die Spitze nicht verlieren wollen. Bahlingen kann nur überraschen, um den Abstand zu vergrößern.
---
Die Aufsteiger Balingen und Alzenau stehen beide im Tabellenkeller und benötigen dringend Punkte. Ein direktes Duell im Abstiegskampf, in dem Nervosität und Einsatz über Sieg oder Niederlage entscheiden könnten.
