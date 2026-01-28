2 Neue da: VfB Eichstätt reagiert auf Abgänge von Mutove & Massari

Kurz bevor sich das Wintertransferfenster schließt, tut sich beim VfB Eichstätt doch noch einiges. Wie bereits ausführlich darüber berichtet, hat die Saison-Entdeckung Kevin Mutove die Chance ergriffen und ein Angebot von Borussia Dortmund angenommen. Jetzt hat der Regionalligist aus dem Altmühltal bekanntgegeben, dass auch Paul Massari den Verein noch in der Winterpause verlassen wird. Auf die beiden Abgänge hat der VfB bereits reagiert und präsentiert mit Aurel Kuqanaj und Irfan Amidou zwei Neuzugänge.
Vom SC 04 Schwabach war Paul Massari vor gut einem Jahr in der Winterpause der Saison 2024/25 zum VfB Eichstätt gekommen. Die Zeit des 22-Jährigen im Norden Oberbayerns stand insgesamt aber unter keinem guten Stern. Zunächst ließ es sich recht gut an und er kam in der Meistersaison in der Bayernliga Nord neunmal zum Einsatz. Doch dann folgte im Sommer eine Verletzung, die ihn über Monate außer Gefecht gesetzt hat. In der laufenden Spielzeit kam der offensive Mittelfeldmann bislang noch gar nicht zum Einsatz. "Paul will nach langer Verletzungspause seinen Fokus vermehrt aufs Studium legen und will auch demnächst ein Auslandssemester absolvieren. Deshalb hat er uns gebeten, den Pass wieder bei seinem alten Klub SC 04 Schwabach hinterlegen zu können", erklärt Eichstätts Sportlicher Leiter Tobias Grimm.