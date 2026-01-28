2 Neue da: VfB Eichstätt reagiert auf Abgänge von Mutove & Massari Aurel Kuqanaj (21) und Irfan Amidou (21) sollen den Regionalligisten verstärken von Mathias Willmerdinger · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Aurel Kuqanaj (li.) und Irfan Amidou (re.) haben sich dem VfB Eichstätt angeschlossen. – Foto: Tobias Grimm

Vom SC 04 Schwabach war Paul Massari vor gut einem Jahr in der Winterpause der Saison 2024/25 zum VfB Eichstätt gekommen. Die Zeit des 22-Jährigen im Norden Oberbayerns stand insgesamt aber unter keinem guten Stern. Zunächst ließ es sich recht gut an und er kam in der Meistersaison in der Bayernliga Nord neunmal zum Einsatz. Doch dann folgte im Sommer eine Verletzung, die ihn über Monate außer Gefecht gesetzt hat. In der laufenden Spielzeit kam der offensive Mittelfeldmann bislang noch gar nicht zum Einsatz. "Paul will nach langer Verletzungspause seinen Fokus vermehrt aufs Studium legen und will auch demnächst ein Auslandssemester absolvieren. Deshalb hat er uns gebeten, den Pass wieder bei seinem alten Klub SC 04 Schwabach hinterlegen zu können", erklärt Eichstätts Sportlicher Leiter Tobias Grimm.





Paul Massari kam verletzungsbedingt in dieser Spielzeit noch gar nicht zum Zug. – Foto: Roland Schäfer





Um den Substanzverlust auffangen zu können, hat der VfB auf dem Transfermarkt gehandelt und zwei Neuzugänge an Land gezogen. Aurel Kuqanaj lebt in Ingolstadt, war zuletzt vereinslos und in der vergangenen Saison für den FC Ingolstadt II in der Bayernliga Nord am Ball. "Aurel ist ein junger, in der Offensive vielseitig einsetzbarer Linksfuß, der eine sehr gute Ausbildung genossen hat", erläutert Grimm.



Mit Irfan Amidou kommt ein großgewachsener Mittelstürmer, der bis Ende des Sommers im Kader des Bayernligisten DJK Gebenbach stand. Er wird aber mit Sicherheit noch seine Zeit braucht. Denn in der laufenden Saison spielte der 21-Jährige bei den Oberpfälzern kaum eine Rolle und kam zu Beginn der Runde nur zu zwei Kurzeinsätzen. "Irfan hat einen großen Teil der Hinrunde bereits bei uns mittrainiert", verrät Grimm und ist sich sicher, dass der 21-Jährige eine Bereicherung für das Offensivspiel der Eichstätter werden kann.