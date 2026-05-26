2 Neue am Tuniberg: Orlando und Mahzouni verstärken den SVO

Aurelio Orlando ist bereits seit einigen Monaten Teil der Ersten Mannschaft. Das Eigengewächs ist aus der A-Jugend aufgerückt, hat bereits erste Einsätze für die Erste gesammelt und sich damit seinen Platz im Kader verdient.

Mardin Mahzouni trainiert ebenfalls bereits in Opfingen mit und wird zur Saison 2026/2027 offiziell zum Verein stoßen. Mahzouni spielte bereits viele Jahre beim SVO, zuletzt bis zur A-Jugend, bevor er in der Saison 2024/2025 in die Landesliga zum SC Wolfenweiler wechselte. Von dort führte sein Weg weiter zum SV Waltershofen — jetzt kehrt er zurück zu seinem Heimatverein.

„Mit Aurelio haben wir ein echtes Eigengewächs, das den Sprung zu den Herren längst verdient hat. Und mit Mardin gewinnen wir einen Spieler zurück, der den Verein in- und auswendig kennt. Wir freuen uns auf beide." Maxhun Haxhija, Trainer SV Opfingen