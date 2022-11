2 Minuten trennen Tettnang vom ersten Dreier

Es ist quasi „wie verhext“! – Nur zwei Minuten fehlten der engagierten Tettnanger Mannschaft zum längst überfälligen ersten Saisonsieg.

Wieder viel Herzblut investiert – wieder kein Sieg. Die Tettnanger Elf war - wie üblich - über die gesamte Spielzeit taktisch und spielerisch überlegen und spielte sich ein um´s andere Mal gute Einschussmöglichkeiten heraus. Jedoch blieb die immer noch vorhandene Ladehemmung das verhändnigsvolle Manko, der deutlichen Überlegenheit auch zählbare Treffer folgen zu lassen. Das Trainergespann wies vor dem Spiel nochmal auf die individuellen Stärken jeder Spielerin hin, betonte die Bedeutung des Selbstbewusstseins für eine erfolgreiche Umsetzung und stimmte das Team auf ein endlich erfolgreiches Spiel am Ende hin. Und tatsächlich begannen die Spielerinnen, wie gewohnt, mit klarer Spielstruktur, engagierten Zweikämpfen und sichtbarer Präsenz das Duell. Die Ballstafetten liefen souverän und flüssig in den eigenen Reihen, so dass die Gegnerinnen mehr liefen als selbst mit dem Spielgerät gefährliche Aktionen initiieren konnten. In der 22. Minute fasste sich Mittelfeldspielerin Liane Agbodemegbe ein Herz und schoss aus 25 Metern den Ball unhaltbar für die gegnerische Torhüterin unter die Latte. Das 1:0 – Ausdruck von Schussqualität und Mut!

Doch wo bleibt das 2:0?

War es möglich, den Gegner nicht nur spielerisch, sondern auch mit Toren in die Schranken zu weisen und schon vor der Halbzeit „verdient“ das Spiel deutlich für sich zu entscheiden?

Nein – noch nicht!

Jana Kirsamer war es, die in der 35. Minute aus dem Nichts den 1:1-Ausgleich erzielen konnte. Ernüchterung statt deutlicher Führung! Momentane Realität im Tettnanger Spiel – von Spiel zu Spiel.

Nach der Halbzeitansprache sollte doch die Begegnung entschieden werden können. Endlich zählbare Tore statt desillusionierter Träume!

Und so war es Hannah Pfeifer, die den fälligen Strafstoß, verursacht durch ein Handspiel im gegnerischen Strafraum, nach einem Schuss aus kurzer Distanz, sicher zum 2:1 in der 65. Minute verwandelte.