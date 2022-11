2. Mannschaft wieder in Torlaune

Unsere Elf zeigte sich von Beginn an top motiviert, spielte guten Fußball, und obwohl mit Sandro und Ruben Becker, Simon Hornung und Joshua Gomero vier etatmäßige Stammspieler fehlten, war man vor allem in der Offensive stets gefährlich. Schon gegen Bruchhausen und in Berghausen hätte man in der ersten Halbzeit fast alles klar machen können, agierte aber im Torabschluss nicht clever genug, doch gegen Ettlingenweier traf A – Junior Silas Kraft schon früh zum 1:0, Ricardo Fischer, Paul Weiß und Nico Ruppenstein schraubten das Resultat bis zur 33. Minute auf 4:0, sodass die Partie schon relativ früh entschieden war. Spielertrainer Ruppenstein war es dann vorbehalten, im zweiten Spielabschnitt mit zwei weiteren Treffern das 6:0 – Endergebnis herzustellen.

Nachdem unsere 2. Mannschaft zuletzt drei Partien hintereinander verloren hatte, obwohl man in jedem Spiel durchaus hätte punkten können, aber an der mangelhaften Chancenverwertung scheiterte, platzte im Spiel gegen die 2. Mannschaft des FV Ettlingenweier endlich wieder der Knoten.

Ein Blick auf die Tabelle verdeutlicht die Wichtigkeit dieses Sieges, denn bei einer weiteren Niederlage wäre man den abstiegsbedrohten Teams bedenklich nahegekommen. Mit 14 Punkten rangiert man nun im Mittelfeld der Tabelle, nicht gesichert, aber schon etwas von den hinteren Plätzen entfernt, und die Mannschaft sollte mittlerweile soviel Selbstvertrauen haben, um auch in den nächsten Spielen punkten zu können. Auch gegen Ettlingenweier standen mit Torwart Vid Tuskan, Paul Weiß, Silas Kraft und Vico Rappold wieder vier Spieler auf dem Platz, die eigentlich noch für die A – Junioren spielberechtigt sind, und diese jugendliche Unbekümmertheit, aber auch Unerfahrenheit muss man immer mit berücksichtigen, wenn man das bisherige Abschneiden der Mannschafft bilanziert.

Am nächsten Sonntag will man endlich wieder einmal auswärts etwas Zählbares holen, denn aus den bisherigen sieben Auswärtsspielen stehen bisher lediglich vier Zähler zu Buche, durchaus verbesserungswürdig. In der Partie beim TSV Palmbach, die zeitgleich mit dem Spiel der 1. Mannschaft stattfindet, ist unsere Mannschaft zwar favorisiert, aber die Palmbacher haben sich nach katastrophalem Saisonstart etwas gefangen, holten sechs Punkte aus den letzten drei Spielen und dürfen keinesfalls an ihrem Tabellenstand gemessen werden. Wenn unsere Mannschaft konzentriert zu Werke geht, vor allem ihre Torchancen nutzt, ist ein Dreier durchaus drin, aber die Palmbacher werden sich in diesem brisanten Lokalderby zu wehren wissen und unserer Mannschaft alles abverlangen.