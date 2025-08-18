2. Mannschaft verliert zum Auftakt

Mit dem FV Bruchhausen empfing unsere 2. Mannschaft in der Charly Bär – Jugendarena einen der Meisterschaftsfavoriten, der sich zwar am Ende mit 4:0 durchsetzen konnte, doch leicht wurde es den Gästen nicht gemacht. Von Beginn an spielte unsere Elf munter mit, wobei sechs A – Junioren in der Startelf standen, die durchweg eine sehr gute Leistung zeigten.
Natürlich zeigte sich auch, dass die Mannschaft nicht eingespielt ist, aber dennoch sah man teilweise schöne Ballstafetten, lediglich der entscheidende Pass im Spiel nach vorne kam zu selten, und im Torabschluss fehlte ab und zu die notwendige Entschlossenheit. Mit zunehmender Spielzeit bekamen die Gäste immer mehr Zugriff auf die Partie, und in der 35. Minute war es Schmidt, der für das 0:1 sorgte, dem Abazi kurz vor der Pause das 0:2 folgen ließ. Mit dem Vorsprung im Rücken fiel es Bruchhausen bei den hohen Temperaturen natürlich etwas leichter, das Geschehen zu kontrollieren, aber dennoch steckte unsere Elf nicht auf, kam auch zu ein paar Gelegenheiten, doch ein Tor wollte nicht gelingen.
Die Gäste nutzten die freiwerdenden Räume dann noch zu zwei weiteren Treffern und besiegelten die etwas zu hoch ausgefallene 0:4 – Niederlage unserer 2. Mannschaft.
TSV 05 Reichenbach II: Corvin Weigel, Julius Weber (72. Elia Kunz), Simon Leunig (85. Constantin Doll), Nicolas Hassel, Felix Buckenmaier, Maurice König, Cassian Dischinger, David Föhrenbacher (63. Joschka Krämer), Mirko Gremsperger, Jonas Betz, Liam Jarolimek
Trainer: Athanasios Gourgiotis
FV Alemannia Bruchhausen: Kevin Denndörfer, Jannis Keller, Maximilian Heinz, Mike Schilli, Martin Bochmann, Moritz Hildenbrand, Nico Heinz, Liridon Abazi (79. Yannick Vielsäcker), Marcel Leon Gauss (62. Niklas Balzer), Max Dobrovolny (73. Daniel Scherer), Vincent Schmidt
Trainer: Uwe Scherer
Schiedsrichter: Jonas Hund (Karlsruhe)
Tore: 0:1 Vincent Schmidt (35.), 0:2 Liridon Abazi (45.), 0:3 Vincent Schmidt (62.), 0:4 Nico Heinz (79.)
Ihr erstes Auswärtsspiel der neuen Saison bestreitet die 2. Mannschaft am kommenden Sonntag beim SC Neuburgweier, Spielbeginn ist um 15 Uhr.