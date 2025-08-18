2. Mannschaft verliert zum Auftakt

Mit dem FV Bruchhausen empfing unsere 2. Mannschaft in der Charly Bär – Jugendarena einen der Meisterschaftsfavoriten, der sich zwar am Ende mit 4:0 durchsetzen konnte, doch leicht wurde es den Gästen nicht gemacht. Von Beginn an spielte unsere Elf munter mit, wobei sechs A – Junioren in der Startelf standen, die durchweg eine sehr gute Leistung zeigten.

Natürlich zeigte sich auch, dass die Mannschaft nicht eingespielt ist, aber dennoch sah man teilweise schöne Ballstafetten, lediglich der entscheidende Pass im Spiel nach vorne kam zu selten, und im Torabschluss fehlte ab und zu die notwendige Entschlossenheit. Mit zunehmender Spielzeit bekamen die Gäste immer mehr Zugriff auf die Partie, und in der 35. Minute war es Schmidt, der für das 0:1 sorgte, dem Abazi kurz vor der Pause das 0:2 folgen ließ. Mit dem Vorsprung im Rücken fiel es Bruchhausen bei den hohen Temperaturen natürlich etwas leichter, das Geschehen zu kontrollieren, aber dennoch steckte unsere Elf nicht auf, kam auch zu ein paar Gelegenheiten, doch ein Tor wollte nicht gelingen.