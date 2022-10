2. Mannschaft verliert in Neuburgweier

Die 2. Mannschaft musste beim SC Neuburgweier eine vermeidbare 0:2 – Niederlage einstecken, denn bei besserer Chancenverwertung hätte unsere junge Elf das Spiel eigentlich schon vor der Pause für sich entscheiden müssen. Stattdessen gingen die Gastgeber mit einer 1:0 – Führung in die Pause, da sie ihre einzige nennenswerte Torchance nutzen konnten. Nach dem Wechsel sahen die Zuschauer ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die kämpferisch starken Platzherren auf 2:0 erhöhen konnten, unsere Elf kam danach nicht mehr richtig ins Spiel, sodass am Ende eine unnötige 0:2 – Niederlage stand.