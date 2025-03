2. Mannschaft verliert deutlich

So., 16.03.2025, 15:00 Uhr

Nach der neuerlichen Pleite ist unsere Elf nun auf den Relegationsplatz abgerutscht, und es ist in personeller Hinsicht einiges tun, um dem Abstieg entgehen zu können. Mit Elia Kunz, Omer Al Naser und Steven Huwald wurden in dieser Saison die Spieler 47 bis 49 eingesetzt, und durch die dauernden Veränderungen ist es schwierig, der Mannschaft die nötige Stabilität zu verleihen.

Die 2. Mannschaft musste wieder einige personelle Umstellungen vornehmen und mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft beim SC Neuburgweier antreten. So verwunderte es dann auch nicht, dass die Gastgeber während der kompletten Spielzeit überlegen waren und in regelmäßigen Abständen ihre Treffer zum 6:0 – Erfolg erzielen konnten.

Aufstellung TSV: Manuel Mess – Julius Weber, Simon Leunig, Erik Heck, Constantin Doll, Elia Kunz (ab 46. Silas Essig), Enrico Ardizzone, David Föhrenbacher, Steven Huwald (ab 75. Omer Al Naser), Joschka Krämer, Nico Günther

Am kommenden Sonntag wartet eine äußerst schwierige Aufgabe auf unsere Elf, denn Spitzenreiter FC Busenbach gastiert zum Lokalderby in der Charly Bär – Jugendarena, und in dieser Partie, die bereits um 13 Uhr angepfiffen wird, ist der TSV nur krasser Außenseiter.