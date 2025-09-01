2. Mannschaft verlangt dem Spitzenreiter alles ab

Die 2. Mannschaft war beim Tabellenführer FV Wössingen krasser Außenseiter, zumal man personell auf dem Zahnfleisch ging und quasi mit dem letzten Aufgebot antreten musste.
Angesichts der riesigen Personalprobleme zeigte unsere Elf aber ein engagiertes Spiel, hielt kämpferisch gut dagegen und hatte in der zweiten Spielhälfte sogar ein klares Übergewicht, als man versuchte, den 0:1 - Pausenrückstand wettzumachen.
Im Angriff fehlte es leider am nötigen Durchsetzungsvermögen, denn mit ein bisschen Glück wäre der Ausgleich durchaus drin gewesen, aber die Platzherren entschieden mit ihrem zweiten Treffer in der 89. Minute die Partie.
Spieldaten
TSV 05 Reichenbach II: Manuel Mess, Jonas Nowicki, Elia Kunz, Luca Geggus, Manuel Schroth (32. Carlo Peischard), Felix Buckenmaier, Moritz Enke, Constantin Doll, Liam Jarolimek, Lino Becker (78. Simon Leunig), Joshua Gomero Mora
Trainer: Athanassios Gourgiotis
FV 04 Wössingen: Tobias Heilmann, Mateusz Woznikowski, Fabrice Walz, Alessio Caprino, Emre Sarikan, Junior Talla Todem (80. Lukas Gretz), Dominik Wieser (76. Dorian Koffi), Mustafa Ceker (90. Florian Hanßke), Dennis Koch, Teodor Kincses (89. Dirk Pfirrmann)
Trainer: Andre Sanfilippo, Nino Vallarelli, Luca Laudisa
Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Mustafa Ceker (34.), 2:0 Mustafa Ceker (90.)
Am Kurparkfestsamstag spielt die 2. Mannschaft um 15 Uhr ihre nächste Partie, wenn sie beim ebenfalls noch sieglosen SVK Beiertheim anzutreten hat.