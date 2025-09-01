2. Mannschaft verlangt dem Spitzenreiter alles ab

Die 2. Mannschaft war beim Tabellenführer FV Wössingen krasser Außenseiter, zumal man personell auf dem Zahnfleisch ging und quasi mit dem letzten Aufgebot antreten musste.

Angesichts der riesigen Personalprobleme zeigte unsere Elf aber ein engagiertes Spiel, hielt kämpferisch gut dagegen und hatte in der zweiten Spielhälfte sogar ein klares Übergewicht, als man versuchte, den 0:1 - Pausenrückstand wettzumachen.