2. Mannschaft mit Heimniederlage

Die 2. Mannschaft hatte wieder einmal mit Personalproblemen zu kämpfen und unterlag dem FC Südstern Karlsruhe mit 2:4. Von Anfang an entwickelte sich ein munteres Spielchen mit leichten Vorteilen für den TSV, doch die ersten beiden Treffer erzielte der Gast aus Karlsruhe. Unsere Elf schüttelte sich kurz, machte dann aber Dampf und kam durch Paul Weiß und Simon Hornung noch vor der Pause zum Ausgleich. Nach dem Wechsel waren dann aber wieder die Gäste effizienter und trafen zweimal, während unserer Elf nicht mehr viel einfiel, zumal Paul Weiß den roten Karton sah, und in Unterzahl war die Niederlage kaum mehr zu verhindern. Für die 2. Mannschaft war dies das letzte Spiel in diesem Jahr, sie kann sich in die Winterpause begeben.