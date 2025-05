2. Mannschaft kehrt zurück - JSG Aarbergen mit nächstem Schritt

Wie kürzlich schon in einem Spieltagsticker angedeutet: Eine 2. Mannschaft hat nie genug Spieler. Jeder aus Aarbergen oder Umgebung ist herzlichst eingeladen, sich anzuschließen. Spaß und gute Laune stehen natürlich im Vordergrund, aber sicher auch die Möglichkeit sich so für die 1. Mannschaft zu empfehlen und gemeinsam Erfolge zu feiern.

Für den Verein stellt das einen nächsten wichtigen Schritt in der Entwicklung dar. Eine stetig wachsende Jugendabteilung, die teilweise kaum mehr weiß, wo sie die ganzen Mannschaften spielen und trainieren lassen soll, wird in den kommenden Jahren für einen konstanten Nachschub an jungen, einheimischen Spielern sorgen. Diese dann aus dem Jugendbereich in den Herrenfußball zu überführen gelingt am besten mit den Möglichkeiten von zwei Mannschaften. Der Verein wird damit auch im Herrenbereich auf breitere Beine gestellt und die Zuschauer können sich sonntags auf zwei Spiele kurz hintereinander freuen und einen schönen Nachmittag auf dem Sportplatz verbringen.