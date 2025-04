2. Mannschaft holt wichtiges Remis

Wie schon beim Spiel in Forchheim zeigte unsere 2. Mannschaft auch gegen den Tabellendritten FC Jöhlingen eine toille Moral, denn nach einem 1:3 - Rückstand kam man durch zwei Treffer in der Schlussphase noch zu einem hochverdienten 3:3 - Unentschieden.

Dies sollte sich nach der Pause rächen, denn die Jöhlinger schlossen zwei Konter erfolgreich ab und schienen auf der Siegerstraße. Aber unsere Mannschaft steckte nicht auf, der eingewechselte Manuel Schroth traf zum 2:3, und in der Schlussminute gelang David Föhrenbacher per Kopf noch der vielumjubelte Anschlusstreffer.

Derr Punkt kann am Ende noch sehr wichtig werden, denn es sind mittlerweile sieben Mannschaften, die sich noch im Abstiegskampf befinden. Momentan steht unsere Mannschaft, die wieder mit fünf A - Junioren in der Startelf antrat, auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, doch um den zu halten, muss auch in den kommenden Spielen gepunktet werden. Am Sonntag spielt man um 15 Uhr beim FV Wössingen, der ebenfalls noch in Abstiegsgefahr schwebt.

Spieldaten

TSV 05 Reichenbach II: Corvin Weigel, Julius Weber (73. Manuel Schroth), Marvin Bauer (74. Sebastian Vogel), David Föhrenbacher, Enrico Ardizzone, Mika Winter, Luka Bresic, Liam Jarolimek, Marius Schäfer, Lennart Stamm, Miguel Romero

Trainer: Marius Schäfer

FC Viktoria Jöhlingen: Aleksander Stankovic, Pedro Pfaff (24. Muhamed Selmanovic), Lutz Bergmann, Gani Kryeziu, Justin Imgrunt, Felix Kurz, Dennis Schumacher, Tobias Friedel, Maxim Grauberger, Mert Özkaya (90. Dominik Barth), Kevin Anderle (74. Maurice Schwabe)

Trainer: Bogdan Eugen Tufa

Tore: 1:0 Lennart Stamm (7.), 1:1 Pedro Pfaff (14.), 1:2 Mert Özkaya (50.), 1:3 Muhamed Selmanovic (73.), 2:3 Manuel Schroth (88.), 3:3 David Föhrenbacher (90.+5)

Rot: Muhamed Selmanovic (90./FC Viktoria Jöhlingen/)