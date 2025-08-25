2. Mannschaft erkämpft sich Remis

Die 2. Mannschaft des TSV, die sich am ersten Spieltag dem FV Bruchhausen mit 0:4 geschlagen geben musste, holte sich nach einer kämpferischen Topleistung ein 0:0 – Unentschieden beim SC Neuburgweier und zeigte, dass sie trotz aller personellen Probleme gute Leistungen abrufen kann.

Wieder mit einigen A – Junioren in der Startelf, von denen Yama Beqarar und Felix Anderer ihr Debut im Seniorenbereich gaben, hielt die Mannschaft im ersten Spielabschnitt voll dagegen und gestaltete die Partie jederzeit ausgeglichen. Nach dem Wechsel ließen dann auf TSV – Seite die Kräfte etwas nach, die Gastgeber bekamen Oberwasser, doch trotz zahlreiche Gelegenheiten ließ sich Corvin Weigel im TSV – Tor nicht überwinden.