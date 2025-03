2. Mannschaft – Einmal tief durchatmen

Am Wochenende trat unsere 2. Mannschaft hochmotiviert bei tollstem Fußballwetter gegen den TV Mörsch an. Letztes Jahr schaute noch der TV Mörsch von der oberen Tabellenspitze herab, heute war es die Reserve des FC Busenbach, die sich das Amt des gejagten in der Vorrunde mehr als verdient hatte.

Durch Krankheit musste man auf 3 Stammspieler in der Startformation verzichten nichtsdestotrotz, konnte Trainer Mike eine schlagkräftige Startelf aufstellen. Das Spiel begann sehr schleppend, da man sich nach der anstrengenden Faschingswoche und einer immer schwierigen Wintervorbereitung erst mal wieder auf dem Platz, welcher nicht sonderlich gut aus der Winterpause kam, zurechtfinden musste. Schwere Beine und (zu) langsame Köpfe waren das Resultat. Es fehlte an Spritzigkeit und Ideen, um die stark stehende Abwehr des TV Mörsch zu überwinden. Man kam vereinzelt vor das Tor des Gastgebers, doch zwingende Möglichkeiten konnte man sich kaum erspielen. Alles in allem hatte man aber das Spiel in der ersten Halbzeit im Griff, jedoch war es weit weg vom Anspruch eines Tabellenführers.

In der zweiten Hälfte und einer klaren Ansage vom Trainer, machten sich die FCB-Mannen erneut auf und warfen noch mal alles ins Spiel. Man übernahm noch mehr Kontrolle und konnte einige gute Torchancen herausspielen, scheiterte aber zumeist am starken Torhüter des TV Mörsch. Gegen Ende des Spiels war es dann endlich so weit, der FCB 2 konnte sich vor dem Tor des TV Mörsch fest spielen. Nach einem Abpraller landete der Ball beim Spieler des Spiels, Jan Triebskorn, welcher, ohne zu zögern, den Ball im 16er ins untere Eck schob. Das erleichternde 0:1 für den FCB. Die letzten 10 Minuten wollte man nichts größeres riskieren und verwaltete die Führung.

Nun ist erstmal durchatmen und neue Kraft tanken angesagt, bevor es beim Freitagabend-Kracher gegen den Tabellennachbarn des SV Langensteinbach geht. Wir freuen uns auf zahlreiche Unterstützung beim Topspiel auf der Albhöhe! Anpfiff ist am 14.03.2025, um 18:30 Uhr

Aufstellung: Manuel Joachimsthaler, Axel Hauer (Tobias Ruppert), Markus Vogel, Johannes Bitsch, Steven Müller, Marcel Effenberger, Marcel Schwab, Leon Saalfrank, Jan Triebskorn, Stefan Holbach (Leon Maka), Kai Altinger (Maxi Häfele)

Bericht: Stefan Holbach