2. Mannschaft des SVB gewinnt erstes Vorbereitungsspiel

SVB 2 : TKSV Donauwörth 2 4:1 (1:0)

In der 2. Minute gleich der erste Abschluss vom SVB. Flo Müller spielte auf Moritz Kessler, der am Gästekeeper scheiterte. Kurz darauf schlenzte Elias Lohner den Ball am langen Kreuzeck vorbei. Weiterhin ein Spiel in eine Richtung. Tobi Maier scheiterte nach einem Lauf am Keeper und ein Schuss von Bilal El Malah wurde abgeblockt. Nur 2 Minuten später wurde Patrick Berger von Bilal El Malah schön eingesetzt. Der Abschluss ging jedoch knapp am linken Torpfosten vorbei. In der 20. Minute die nächste Großchance für die Heimelf. Flo Müller scheiterte ebenfalls am starken Torwart. Der folgende Eckball von Bilal El Malah wurde dann von einem Verteidiger von der Linie geklärt. Erst danach der erste nennenswerte Angriff vom TKSV. Nach eine Ecke köpfte man den Ball neben das Tor. Nach der Trinkpause schlenzte Tobi Maier den Ball aus 2. Reihe zum 1:0 ins lange Eck. In der 37. Minute dann ein guter Abschluss von Patrick Berger, aber wieder war der starke Gästetorwart zur Stelle und lenkte den Ball über die Latte. 5 Minuten vor der Pause kam Elias Lohner vor dem Strafraum an den Ball und zog flach ins rechte Eck ab, aber wieder war der Torwart zur Stelle und lenkte den Ball um den Pfosten.

Gleich nach der Halbzeit dann eine gute Möglichkeit für den SVB, aber Moritz Kesslers Schuss aus kurzer Distanz kam genau auf den Torwart. Nur eine Zeigerumdrehung später schloss Tobi Maier wieder aus gut 20 Metern platziert ab, wieder war der Schlussmann zur Stelle. Kurz darauf dann doch das 2:0. Youngster Stefan Hardi schloss außerhalb des Strafraums ab und traf unter die Latte. Nur 2 Minuten später wurde Tilo Volgmann im 16er gefoult. Den fälligen Strafstoß schob Tobi Maier zum 3:0 in die Maschen. In der 63. Minute dribbelte sich Dennis Bytyqi über links durch, scheiterte aber aus spitzem Winkel am Torwart. Hinten klärte A-Jugend-Spieler Niko Meier 2x nach einen Freistoß von der Strafraumgrenze. Gut 15 Minuten vor dem Ende setzte sich Bilal El Malah schön durch und schob überlegt zum 4:0 ein. Im direkten Gegenzug dann eine Unstimmigkeit in der SVB-Hintermannschaft und Hamed Nawrozi verkürzte auf 4:1. Man spielte offensiv weiter und Tilo Volgmann schoss direkt auf den Torwart. Im Gegenzug hatte man hinten Glück, als ein Flanke erst an die Latte ging und der Abpraller aus kurzer Distanz drüber. Danach hatte der SVB einen Freistoß kurz vor dem Strafraum. Dieser wurde von einem Verteidiger mit der Hand im 16er abgewehrt. Kurioserweise senkte sich der mit der Hand abgefälschte Ball über den Torhüter ins Tor, aber da das Handspiel direkt gepfiffen wurde, galt das Tor nicht. Den fälligen Elfmeter von Bilal El Malah parierte dann der Torwart und den Nachschuss setzte Tilo Volgmann an den Pfosten. Der TKSV konterte dann noch, aber der Stürmer verzog freistehend. Kurz darauf war Schluss und man beendete das erste Vorbereitungsspiel erfolgreich mit 4:1, wobei man trotzdem wieder zu viele Chancen liegen lies.