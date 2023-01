2. Mannschaft - Auftakt zur Vorbereitung auf die Rückrunde

Am heutigen Dienstag, den 24.01.2023 stieg unsere Kreisliga A1-Mannschaft in die Vorbereitung zur Rückrunde 2022/23 ein. Es stehen in den kommenden Wochen diverse Trainingseinheiten und fünf Vorbereitungsspiele an. Das erste Vorbereitungsspiel findet am kommenden Sonntag, den 29.01.2023 um 15.00 Uhr zu Hause auf dem Kunstrasenplatz gegen den TSV Talheim 1895 e.V. Abteilung Fußball II aus der Kreisliga B Unterland statt.