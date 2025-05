2 langjährige Spielerinnen verlassen Halle-Neustadt!

Johanna Oelke und Lea von Oertzen Becker verlassen den FC Halle-Neustadt und schließen sich ab sofort dem Verbandsligisten Einheit Halle an. Die beiden erfahrenen Spielerinnen, die zuvor bereits beim Halleschen FC und in Halle-Neustadt gemeinsam auf dem Platz standen, wagen damit den nächsten Schritt in ihrer sportlichen Laufbahn – erneut im Doppelpack.



„Es war keine leichte Entscheidung“, erklärt Johanna Oelke, die auf 33 Verbandsligaspiele für Halle-Neustadt zurückblickt. „Aber aufgrund der zerfallenen Strukturen in Neustadt war es letztlich das Beste.“ Ihre neue sportliche Heimat hat sie schnell überzeugt: „Bei Einheit hat man uns von Tag eins an das Gefühl gegeben, gebraucht zu werden.“



Auch Lea von Oertzen Becker, die 41 Einsätze in der Verbandsliga für Halle-Neustadt absolviert hat, sieht den Wechsel als logische Konsequenz: „Garry hat uns in mehreren Gesprächen deutlich gemacht, dass Einheit der richtige Schritt für uns ist." Für Garry Freiburg sind beide Spielerinnen eine klare Verstärkung, beide gestandene Verbandsligaspielerinnen, die unsere Mannschaft ab sofort noch erfolgreicher machen werden.“



Mit dem Wechsel zu Einheit Halle finden zwei Leistungsträgerinnen ein neues sportliches Zuhause – in einem Umfeld, das stabilere Perspektiven bietet als ihre bisherige Wirkungsstätte.