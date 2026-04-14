2. Kreisklasse: Vier Spieler prägen mit ihren Toren den Spieltag

Christoph Paternoga erzielte einen lupenreinen Hattrick gegen den FC O/O III – Foto: Hinck Media

Am 15. Spieltag der 2. Kreisklasse Stade haben sich vor allem vier Spieler hervorgetan. Mazlum Delik, Christoph Paternoga, Marcel Köpcke und Mathis Lemme prägten mit ihrer Anzahl oder Wichtigkeit ihrer Treffern die Spiele ihrer Mannschaften entscheidend.

Delik dreht die Partie für Mulsum/Kutenholz



Der FC Mulsum/Kutenholz II gewinnt mit 2:1 beim VfL Güldenstern Stade III. Nach dem frühen Rückstand gleichen die Gäste zunächst aus. In der 52. Minute erzielt Mazlum Delik den Treffer zum Auswärtssieg. Mu/Ku-Trainer Marvin Gudd zum Spiel:

Wir hatten einen etwas kleineren Kader, weil wir schauen mussten, alle Herrenmannschaften vernünftig zu besetzen. Deshalb haben wir uns mit der Dritten abgestimmt.

Wir sind früh mit 0:1 in Rückstand geraten. Die Unachtsamkeit begann schon vorne, anschließend haben wir Zweikämpfe im Mittelfeld verloren. Der Gegner konnte gut durchstecken, wir waren nicht eng genug am Spieler und dadurch sahen wir beim Gegentor insgesamt nicht gut aus. Etwa zehn Minuten vor der Halbzeit erzielen wir dann das 1:1 durch ein Traumtor von Christoph Schneider, der damit im dritten Spiel in Folge getroffen hat. Insgesamt war es aus meiner Sicht eine ausgeglichene erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hätten wir aufgrund der Chancen eigentlich mehr Tore machen müssen. Am Ende gewinnen wir aus meiner Sicht verdient mit 2:1. Das entscheidende Tor erzielte Mazlum Delik nach einer Ecke. Christoph Schneider brachte den Ball auf den zweiten Pfosten, Nils Gieseler legte ab und Mazlum schob ein.

Danach hatten wir noch genügend Möglichkeiten. Mazlum Delik lief einmal allein ab der Mittellinie auf den Torwart zu. Zudem wurde Nils Gieseler einmal zwischen Fünfmeterraum und Elfmeterpunkt freigespielt, kam aber nicht zum Abschluss. Unterm Strich war es nach der zweiten Halbzeit ein sehr verdienter Sieg.



Paternoga mit Hattrick gegen FC O/O III



Der Deinster SV II gewinnt mit 5:2 beim FC Oste/Oldendorf III. Christoph Paternoga prägt die Partie bereits in der ersten Halbzeit. Mit seinen Treffern in der 16., 26. und 37. Minute erzielt er einen lupenreinen Hattrick und sorgt früh für klare Verhältnisse.

DSV-Trainer Michael Stüve zum Spiel:

Wir sind mal wieder mit frühen Toren gut ins Spiel gekommen. Durch permanentes Anlaufen haben wir den Gegner zu Fehlern gezwungen. Bis zum ersten Gegentor hätte es auch schon höher für uns stehen können. Wir haben in den ersten 37. Minuten auch noch einiges liegen gelassen. Nach den zwei Gegentoren war dann die Luft raus aus der Partie. In der zweiten Hälfte wurde das Ergebnis dann verwaltet. Richtige Highlights waren Mangelware. Die Mannschaft hat es wieder mal richtig gut gemacht. Man merkt das steigende Selbstbewusstsein bei meinen Spielern. Hervorzuheben ist noch der lupenreine Hattrick von Padda. Ich bin zufrieden mit dem Start in die Rückrunde.



Köpcke rettet Hagen einen Punkt





Der SSV Hagen 1975 II trennt sich 1:1 vom ASC Cranz-Estebrügge II. Kurz vor der Pause gleicht Marcel Köpcke den Rückstand aus und sichert seiner Mannschaft damit das Unentschieden.

ASC-Trainer Carl Pien zum Spiel:

Der Platz war eigentlich maximal schlecht. Kein Pass über fünf Meter kam sauber an, weil der Ball ständig versprang. Selbst direkt nach dem Anstoß wollte unser Mittelfeldspieler den Ball annehmen, doch der sprang anderthalb Meter hoch, weil der Untergrund so uneben war. Dazu kam, dass noch ein zweites Spielfeld markiert war, mit normalen weißen Linien. Ich weiß nicht, ob es ein Neuner- oder Siebenerfeld war. Dadurch gab es zwei Strafräume, zwei Seitenauslinien und zwei Torauslinien. Das hat alles zusätzlich erschwert, auch für den Schiedsrichter, überhaupt den Überblick zu behalten und vernünftig zu entscheiden. Entsprechend lief dann auch das Spiel. Vieles war Zufall. Beide Tore fielen nach unglücklichen Fehlern, sowohl auf unserer als auch auf der gegnerischen Seite. Viel mehr war unter diesen Bedingungen kaum möglich. Fußball im eigentlichen Sinne konnte man an diesem Tag nicht spielen. Der Ball war häufiger in der Luft, als dass er sauber über den Boden lief. Deshalb geht das Unentschieden insgesamt in Ordnung. Jetzt wollen wir am Freitag gegen Fredenbeck auf heimischem Kunstrasen wieder mehr Fußball spielen und deutlich stärker unser eigenes Spiel durchbringen. Dafür, dass wir uns auf solchen Plätzen und bei solchen Bedingungen gegen solche Gegner immer schwer tun, können wir mit dem Punkt gut leben.



