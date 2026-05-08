2. Kreisklasse Süd: Stubben gewinnt Verfolgerduell FC H/U III behält in Sievern die Nerven +++ Torreiches Duell in Nesse von FuPa Lüneburg · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harneit

Die Spiele der 2. Kreisklasse Süd in der Übersicht:

Gestern, 19:30 Uhr TSV Nesse TSV Nesse MTV Bokel MTV Bokel II 4 3 Abpfiff Torreiches Duell am Tabellenende. In einer turbulenten Begegnung setzte sich der TSV Nesse knapp mit 4:3 gegen das Schlusslicht aus Bokel durch. Nach der frühen Führung durch K. Winkler (22.) konnte J. Klawitter noch vor dem Pausenpfiff für den MTV ausgleichen (45.). In der zweiten Halbzeit schien Nesse die Partie nach einem Sturmlauf durch Tore von Gerhardt (74.), Rasch (80.) und Schöfer (83.) beim Stand von 4:1 bereits entschieden zu haben. Doch Bokel bewies Moral: Erneut Klawitter (89.) und Brandt in der Schlussminute verkürzten auf 4:3, konnten die 19. Saisonniederlage aber nicht mehr abwenden. Nesse festigt mit 30 Punkten den achten Tabellenplatz.







Stubben gewinnt das Verfolgerduell. Blau-Weiß Stubben hat einen wichtigen Sieg im Kampf um Platz drei gelandet. Im direkten Duell der Tabellennachbarn sorgte F. Kampmeyer bereits in der 40. Minute für das Tor des Tages. Die große Chance zum Ausgleich vergab die SG Landwürden in der 55. Minute, als Torjäger Tobias Stolle mit einem Foulelfmeter scheiterte. Durch diesen Auswärtserfolg festigt Stubben den dritten Tabellenplatz (43 Punkte) und distanziert die viertplatzierte SG Landwürden nun auf drei Zähler Vorsprung. Stubben gewinnt das Verfolgerduell. Blau-Weiß Stubben hat einen wichtigen Sieg im Kampf um Platz drei gelandet. Im direkten Duell der Tabellennachbarn sorgte F. Kampmeyer bereits in der 40. Minute für das Tor des Tages. Die große Chance zum Ausgleich vergab die SG Landwürden in der 55. Minute, als Torjäger Tobias Stolle mit einem Foulelfmeter scheiterte. Durch diesen Auswärtserfolg festigt Stubben den dritten Tabellenplatz (43 Punkte) und distanziert die viertplatzierte SG Landwürden nun auf drei Zähler Vorsprung.





Der Tabellenführer bewahrt die Nerven. Der FC Hagen/Uthlede III hat einen weiteren großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Beim Tabellenfünften in Sievern starteten die Gäste furios durch Tore von Steilen (11.) und Städtler (21.). Sievern kam jedoch durch einen Doppelpack von Szczygiel (32., 47.) zurück in die Partie. In der entscheidenden Phase zeigte die Elf von Tobias Gevatter jedoch ihre Klasse: Hasselmann und erneut Städtler stellten die Weichen auf Sieg, ehe Jablonski (83.) lediglich noch den Anschlusstreffer für Sievern markierte. Mit nun 55 Punkten liegt Hagen/Uthlede III wieder fünf Zähler vor der SG WDB an der Spitze, während Sievern II auf Rang fünf verharrt.