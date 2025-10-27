2. Kreisklasse Süd: Landwürden schlägt Debstedt

– Foto: Michel Fürst

Nur ein Spiel fand an diesem Wochenende in der 2. Kreisklasse Süd statt: Die SG Landwürden/L`moor/Büttel-Neuenlande schlug den TSV Debstedt in Schwegen mit 3:0. Bereits am Mittwoch siegte der TSV Sievern II bei der SG FAW II

In der einzigen Partie am Sonntag setzte sich die SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu. mit 3:0 gegen den Tabellenzweiten TSV Debstedt durch. In der ersten Halbzeit erzielte Tobias Stolle in der 43. Minute das 1:0, nachdem Yannik Steinkamp ihm die Vorlage gab. Kurz nach der Halbzeit, in der 55. Minute, erhöhte Torben Meyer auf 2:0, unterstützt von Stolle. Nur zwei Minuten später, in der 57. Minute, machte Bjarne Schabert den Dreierpack perfekt, ebenfalls nach Vorarbeit von Stolle. Die SG steht nun mit 19 Punkten auf den fünften Platz und hat den Anschluss an die Spitzengruppe geschafft.