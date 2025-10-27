 2025-10-27T08:53:35.915Z

Spielbericht
– Foto: Michel Fürst

2. Kreisklasse Süd: Landwürden schlägt Debstedt

SG nun in Lauerstellung auf die Spitzenplätze

Nur ein Spiel fand an diesem Wochenende in der 2. Kreisklasse Süd statt: Die SG Landwürden/L`moor/Büttel-Neuenlande schlug den TSV Debstedt in Schwegen mit 3:0. Bereits am Mittwoch siegte der TSV Sievern II bei der SG FAW II

Gestern, 15:00 Uhr
SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu.
SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu.SG Landwürden
TSV Debstedt
TSV DebstedtTSV Debstedt
3
0
In der einzigen Partie am Sonntag setzte sich die SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu. mit 3:0 gegen den Tabellenzweiten TSV Debstedt durch. In der ersten Halbzeit erzielte Tobias Stolle in der 43. Minute das 1:0, nachdem Yannik Steinkamp ihm die Vorlage gab. Kurz nach der Halbzeit, in der 55. Minute, erhöhte Torben Meyer auf 2:0, unterstützt von Stolle. Nur zwei Minuten später, in der 57. Minute, machte Bjarne Schabert den Dreierpack perfekt, ebenfalls nach Vorarbeit von Stolle. Die SG steht nun mit 19 Punkten auf den fünften Platz und hat den Anschluss an die Spitzengruppe geschafft.

Mi., 22.10.2025, 19:30 Uhr
SG FAW
SG FAWSG FAW II
TSV Sievern
TSV SievernSievern II
1
6
Abpfiff
Im Spiel zwischen der SG FAW II und TSV Sievern II dominierte der Gast und gewann mit 6:1. Christian Bär eröffnete das Torfestival in der 32. Minute. Nur vier Minuten später erhöhte Bastian Schimkat auf 2:0. Nach der Halbzeit traf Sievern schnell zum dritten Mal und es folgten zwei Treffer von Michael Szczygiel (48., 66.). Ein Eigentor von Jonas Glashagen sorgte für den einzigen Treffer der SG FAW, bevor Bär in der 86. Minute den Endstand herstellte.

