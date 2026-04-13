2. Kreisklasse Süd im Überblick Hagen III souverän +++ Bokel II und Donnern tauschen die Plätze am Tabellenende von FuPa Lüneburg · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Harneit

Der Spieltag im Überblick:

Am Sonntag empfing der TSV Debstedt den TSV Düring vor 60 Zuschauern. In der 16. Minute erzielte Bennet Fürst das erste Tor für die Gastgeber mit einem sehenswerten Fernschuss, vorbereitet von Udo Zychla. In der letzten Minute der Partie erhöhte Niklas Marke durch eine Vorlage von Nicolas Kopitzki auf 2:0. Debstedt dominierte das Spiel und sicherte sich den Sieg.

Der MTV Bokel II zeigte im Heimspiel gegen den TV Donnern eine beeindruckende Leistung und siegte mit 4:1. Das Spiel begann mit einem Freistoßtor von Jascha Stern in der 27. Minute, das den Gastgebern die Führung bescherte. Nur zwei Minuten später erhöhte Nils Hemeyer auf 2:0 nach einem Pass von Nico Naußed. Felix Schliephake erzielte in der 57. Minute das 3:0, nachdem er von Hemeyer bedient wurde. Mattis Torsten Sloma setzte in der 8. Minute der zweiten Halbzeit den Schlusspunkt zum 4:0. In der Schlussphase gelang Sascha Hackauf für Donnern der Ehrentreffer zum 4:1.

Im Sportpark Stotel trafen am Sonntag die Mannschaften des TSV Stotel II und SG Blau-Weiss Stubben aufeinander. In der 11. Minute brachte Ruben Bieker die Gäste nach Vorarbeit von Fynn Kampmeyer in Führung. Der TSV glich nach der Pause aus. In der Schlussphase, genauer gesagt in der 85. Minute, gelang Jhoan Esteban Pena Valencia der Siegtreffer für Stubben.

Im Spiel zwischen der SG WDB und dem TV Langen II fiel das erste Tor bereits in der 19. Minute durch Armin Gusalic, der TV Langen mit 1:0 in Führung brachte. Doch die Antwort der SG WDB ließ nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später glich Dustin Graw aus. In der 38. Minute sorgte Graw mit seinem zweiten Treffer für die 2:1-Führung. Benneth Hartmann erhöhte in der 69. Minute auf 3:1, bevor Nick Schwertfeger in der Nachspielzeit den Endstand von 4:1 erzielte.

Im Flutlicht-Duell gewann der FC Hagen/Uthlede III klar mit 4:1 beim FC Lune II. Jan Hasselmann eröffnete in der 4. Minute den Torreigen, gefolgt von Carsten Steilen, der in der 18. Minute auf 2:0 erhöhte. Mattis Griesel verwandelte einen Elfmeter zum 1:2 (35.). Doch Sebastian Steilen (49.) und Yannick Kühntopf (64.) stellten den alten Abstand wieder her und der FC H/U ist dem Aufstieg noch ein Stückchen näher gekommen.

In der Partie zwischen der SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu. und dem TSV Sievern II setzten sich die Gastgeber mit 3:2 durch. Alex Guggenheimer brachte die Gäste früh in der 7. Minute in Führung. Kurz vor der Halbzeit erzielte Birk Virkus ein unglückliches Eigentor, das den Ausgleich zum 1:1 brachte. In der zweiten Halbzeit traf Bjarne Schabert in der 55. Minute zur Führung für die SG, doch Jonas Glashagen glich nur vier Minuten später wieder aus. In der Nachspielzeit sicherte Tobias Stolle den Sieg mit dem 3:2 für die Heimelf.