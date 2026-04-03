2. Kreisklasse Süd: Die Nachholspiele im Überblick

– Foto: Andreas Harneit

Während die SG WDB nach einem herben Rückschlag am Wochenende eindrucksvoll (und hochdramatisch) Moral bewies, erlebte der TV Donnern einen Dämpfer nach dem jüngsten Aufwärtstrend.

Nach der bitteren Heimpleite vom vergangenen Sonntag stand die SG Wittstedt/Driftsethe/Bramstedt extrem unter Druck. Um im Titelrennen auf Ausrutscher des Spitzenreiters FC Hagen/Uthlede III lauern zu können, zählte nur ein Sieg – und der entwickelte sich in der zweiten Halbzeit zu einem echten Thriller.

Nach einer torlosen ersten Hälfte eröffnete Dominik Brenke (50.) den Torreigen, bevor Timo Wendelken (54.) nur vier Minuten später auf 0:2 für die Gäste stellte. Wer dachte, das Spiel sei entschieden, irrte gewaltig. Nesse schlug durch Mirek Schneider (56.) und Christoph Poll (75.) – beide aufgelegt von Jan Peter Schöfer – zurück und glich zum 2:2 aus. Dann überschlugen sich die Ereignisse: Die erneute Gästeführung durch den eingewechselten Benett Köster (78., Vorlage Dustin Graw) konterte Andreas Heinrich postwendend mit dem 3:3 (80.). Als WDBs Torben Meyer in der 82. Minute mit Gelb-Rot vom Platz flog, schien das Momentum endgültig zu kippen. Doch in der 90. Minute schlug die Stunde von Lukas Kück: Nach der zweiten Vorlage von Dustin Graw an diesem Abend markierte Kück den umjubelten 3:4-Siegtreffer für die dezimierten Gäste.



Am vergangenen Sonntag feierte der TV Donnern gegen Stubben noch die ersten Punkte nach einem halben Jahr Durststrecke. Mit diesem Rückenwind starteten die Hausherren in die Partie gegen die Reserve der SG FAW. In der 30. Minute belohnte Niklas Bruns sein Team mit dem 1:0 und nahm die Führung mit in die Halbzeit. Am vergangenen Sonntag feierte der TV Donnern gegen Stubben noch die ersten Punkte nach einem halben Jahr Durststrecke. Mit diesem Rückenwind starteten die Hausherren in die Partie gegen die Reserve der SG FAW. In der 30. Minute belohnte Niklas Bruns sein Team mit dem 1:0 und nahm die Führung mit in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie jedoch innerhalb von nur 180 Sekunden komplett. Zunächst half der TV Donnern kräftig selbst mit, als ein unglückliches Eigentor (55.) den Gästen den Ausgleich bescherte. Donnern wirkte kurz unsortiert – und die SG FAW II schlug eiskalt zu: Christoph Goretzki netzte in der 58. Minute mit seinem sechsten Saisontor zum 1:2 ein. Von diesem Doppelschlag erholten sich die Gastgeber nicht mehr, sodass die SG FAW II am Ende alle drei Punkte entführte.