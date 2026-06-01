2. Kreisklasse Süd: Der Spieltag im Überblick

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Bereits am Mittwoch siegte der FC Hagen/Uthlede III deutlich gegen Düring und stellte die Weichen auf erneute Meisterschaft. Nach dem Remis des Tabellenzweiten SG WDB ist die Gevatter-Elf nun auch rechnerisch nicht mehr einzuholen und feiert als Aufsteiger den Titel in der 2. Kreisklasse. C. Steilen eröffnete den Torreigen in der 10. Minute. Obwohl M. Pawellek in der 13. Minute kurzzeitig für Düring ausgleichen konnte, brachte C. Steilen die Gastgeber noch in derselben Minute wieder in Führung. C. Steilen baute den Vorsprung in der 23. Minute weiter aus, bevor N. Städtler in der 31. Minute das 4:1 erzielte. Nach der Pause traf C. Steilen in der 59. Minute erneut, ehe N. Städtler in der 89. Minute den Schlusspunkt zum 6:1 setzte.

In einer torreichen Begegnung trennten sich der TV Donnern und TV Langen II mit einem Remis. M. Söntgerath brachte Langen früh in Führung (23.), doch C. Wellbrock glich aus (27.). Kurz vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse: J. Gandt traf zur Führung für Donnern (45.+4), doch postwendend glich P. Romanenko für Langen aus (45.+5). In der zweiten Hälfte legte N. Bruns für Donnern vor (62.), bevor M. Söntgerath mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit (90.+1) den Endstand zum 3:3 herstellte.

Die SG WDB ist Vizemeister, da der Tabellenführer FC Hagen/Uthlede III nicht mehr einzuholen ist. Die Gäste aus Stubben legten früh durch K. Grossmann vor (2.), doch J. Strohmann glich in der 54. Minute für die SG WDB aus. Mit diesem Punktgewinn hat BW Stubben weiterhin die besten Karten im Rennen um den dritten Tabellenplatz.

Der MTV Bokel II gewann die drei Punkte im Derby. Die Gäste legten durch T. Kobbenbring (16.) und M. Peper (18.) einen Blitzstart hin. Nachdem T. Hagenah (28.) für Lune II verkürzt hatte, bauten N. Hemeyer (32.) und erneut T. Kobbenbring (42.) die Führung auf 4:1 aus. Das zweite Tor für Lune II durch Y. Schneider in der 70. Minute konnte an der Niederlage nichts mehr ändern.

Der TSV Debstedt setzte sich souverän mit 3:0 gegen die SG Landwürden durch. Den Torreigen eröffnete M. Seer in der 60. Minute. In der Schlussphase sorgte A. Ratke mit einem Doppelpack (87. und 90.+3) für den klaren Endstand.

Der TSV Stotel II entschied die Partie gegen den TSV Nesse mit 3:2 für sich. Die Tore für Stotel erzielten E. Knoop (30.), B. Köster (51.) und T. Borkowski (66.). Für Nesse konnten T. Gerhardt (55.) und J. Schöfer verkürzen.