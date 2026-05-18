 2026-05-15T09:36:57.455Z

Spielbericht

2. Kreisklasse Süd: Der Spieltag im Überblick

Stubben patzt gegen Lunes Reserve +++ H/U III im zweiten Durchgang treffsicher +++ In Donnern trifft der Coach selbst

von FuPa Lüneburg · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andreas Harneit

Verlinkte Inhalte

2. KK Cuxhaven Süd
BW Stubben
TSV Düring
Sievern II
TSV Nesse

Der Spieltag im Überblick:

Gestern, 12:00 Uhr
TSV Sievern
TSV SievernSievern II
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel II
3
1
Abpfiff

Sievern II drehte im zweiten Durchgang auf und sicherte sich die Punkte. J. Martin brachte die Hausherren in der 22. Minute in Führung, doch A. Famulla konterte nur wenig später mit dem Ausgleich für Stotel II (28.). Nach dem Seitenwechsel war es erneut Martin, der in der 71. Minute die erneute Führung markierte. In der vierten Minute der Nachspielzeit machte R. Schunke mit dem 3:1 den Heimsieg perfekt.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Blau-Weiss Stubben
SG Blau-Weiss StubbenBW Stubben
FC Lune
FC LuneFC Lune II
1
2
Abpfiff

Dämpfer für Blau-Weiß Stubben im Derby. Dabei lief zunächst alles nach Plan, als ein Eigentor der Gäste in der 14. Minute die Führung für Stubben brachte. Doch der FC Lune II erwischte einen Blitzstart in Durchgang zwei: F. Strauß glich in der 46. Minute aus, ehe ein Eigentor die Partie komplett zugunsten der Gäste drehte. Stubben patzt damit im Kampf um den dritten Tabellenplatz, der in der Aufstiegsfrage noch extrem wichtig werden könnte, und hat nun die SG Landwürden punktgleich im Nacken sitzen.

Gestern, 13:00 Uhr
TV Donnern
TV DonnernTV Donnern
SG WDB
SG WDBSG WDB
1
4
Abpfiff

Die SG WDB bleibt dem Spitzenreiter auf den Fersen. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte drehte Timo Wendelken auf und schoss die Gäste mit einem lupenreinen Hattrick (48., 53., 80.) komfortabel in Führung – es waren seine Saisontore 14, 15 und 16. Donnern-Trainer Sven Schmiedel wechselte sich selbst ein und erzielte prompt den Ehrentreffer zum 1:3 (84.). Den Schlusspunkt setzte jedoch J. Bühring, der kurz vor dem Abpfiff zum 1:4-Endstand traf.

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Düring
TSV DüringTSV Düring
TV Langen
TV LangenTV Langen II
4
2
Abpfiff

Überragender Mann auf dem Platz war W. Owsjannikow, der die Gästeabwehr fast im Alleingang zerlegte und einen Dreierpack schnürte (13., 43., 81.). C. Siedler (20.) hatte zwischenzeitlich auf 2:0 erhöht. Für den TV Langen II konnte F. Castro Rajao mit einem Doppelpack (45., 81.) lediglich Ergebniskosmetik betreiben.

Gestern, 12:00 Uhr
SG FAW
SG FAWSG FAW II
FC Hagen/Uthlede
FC Hagen/UthledeHagen/Uthl. III
0
4

Der Tabellenführer FC Hagen/Uthlede III gab sich beim Auswärtsspiel keine Blöße. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlöste N. Städtler sein Team mit einem Doppelpack (50., 63.). In der Schlussphase schraubten N. Mehrtens (83.) und M. Steilen (90.) das Ergebnis auf 4:0 in die Höhe. Mit nun 58 Punkten behaupten die Gäste weiterhin die Spitzenposition im Rennen um die Meisterschaft.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Nesse
TSV NesseTSV Nesse
TSV Debstedt
TSV DebstedtTSV Debstedt
0
2

Der TSV Debstedt feierte einen verdienten Auswärtserfolg in Nesse. B. Fürst brachte die Gäste kurz vor der Pause in Front (39.). In der 70. Minute schwächten sich die Hausherren selbst, als M. Paschke die Rote Karte sah. Die Überzahl nutzte Debstedt eiskalt aus: P. Boldt machte kurz darauf den Deckel auf die Partie.

Gestern, 12:30 Uhr
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel II
SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu.
SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu.SG Landwürden
0
1
Abpfiff

Ein hartes Stück Arbeit für die SG Landwürden beim Tabellenschlusslicht. Den goldenen Treffer des Tages erzielte Niklas Eichel kurz nach der Pause in der 49. Minute. In der Schlussphase mussten die Gäste nach einem Platzverweis in Unterzahl agieren, retteten den knappen Vorsprung aber leidenschaftlich über die Zeit. Durch den Dreier zieht Landwürden nach Punkten mit dem Tabellendritten Stubben gleich (beide 43 Zähler).