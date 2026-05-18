2. Kreisklasse Süd: Der Spieltag im Überblick

– Foto: Andreas Harneit

Sievern II drehte im zweiten Durchgang auf und sicherte sich die Punkte. J. Martin brachte die Hausherren in der 22. Minute in Führung, doch A. Famulla konterte nur wenig später mit dem Ausgleich für Stotel II (28.). Nach dem Seitenwechsel war es erneut Martin, der in der 71. Minute die erneute Führung markierte. In der vierten Minute der Nachspielzeit machte R. Schunke mit dem 3:1 den Heimsieg perfekt.

Dämpfer für Blau-Weiß Stubben im Derby. Dabei lief zunächst alles nach Plan, als ein Eigentor der Gäste in der 14. Minute die Führung für Stubben brachte. Doch der FC Lune II erwischte einen Blitzstart in Durchgang zwei: F. Strauß glich in der 46. Minute aus, ehe ein Eigentor die Partie komplett zugunsten der Gäste drehte. Stubben patzt damit im Kampf um den dritten Tabellenplatz, der in der Aufstiegsfrage noch extrem wichtig werden könnte, und hat nun die SG Landwürden punktgleich im Nacken sitzen.

Die SG WDB bleibt dem Spitzenreiter auf den Fersen. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte drehte Timo Wendelken auf und schoss die Gäste mit einem lupenreinen Hattrick (48., 53., 80.) komfortabel in Führung – es waren seine Saisontore 14, 15 und 16. Donnern-Trainer Sven Schmiedel wechselte sich selbst ein und erzielte prompt den Ehrentreffer zum 1:3 (84.). Den Schlusspunkt setzte jedoch J. Bühring, der kurz vor dem Abpfiff zum 1:4-Endstand traf.

Überragender Mann auf dem Platz war W. Owsjannikow, der die Gästeabwehr fast im Alleingang zerlegte und einen Dreierpack schnürte (13., 43., 81.). C. Siedler (20.) hatte zwischenzeitlich auf 2:0 erhöht. Für den TV Langen II konnte F. Castro Rajao mit einem Doppelpack (45., 81.) lediglich Ergebniskosmetik betreiben.

Der Tabellenführer FC Hagen/Uthlede III gab sich beim Auswärtsspiel keine Blöße. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlöste N. Städtler sein Team mit einem Doppelpack (50., 63.). In der Schlussphase schraubten N. Mehrtens (83.) und M. Steilen (90.) das Ergebnis auf 4:0 in die Höhe. Mit nun 58 Punkten behaupten die Gäste weiterhin die Spitzenposition im Rennen um die Meisterschaft.

Der TSV Debstedt feierte einen verdienten Auswärtserfolg in Nesse. B. Fürst brachte die Gäste kurz vor der Pause in Front (39.). In der 70. Minute schwächten sich die Hausherren selbst, als M. Paschke die Rote Karte sah. Die Überzahl nutzte Debstedt eiskalt aus: P. Boldt machte kurz darauf den Deckel auf die Partie.