2. Kreisklasse Süd: Der Spieltag im Überblick

Der Spieltag im Überblick:
Stubben gewinnt das Verfolgerduell. Blau-Weiß Stubben hat einen wichtigen Sieg im Kampf um Platz drei gelandet. Im direkten Duell der Tabellennachbarn sorgte F. Kampmeyer bereits in der 40. Minute für das Tor des Tages. Die große Chance zum Ausgleich vergab die SG Landwürden in der 55. Minute, als Torjäger Tobias Stolle mit einem Foulelfmeter scheiterte. Durch diesen Auswärtserfolg festigt Stubben den dritten Tabellenplatz (43 Punkte) und distanziert die viertplatzierte SG Landwürden nun auf drei Zähler Vorsprung.
Torreiches Duell am Tabellenende. In einer turbulenten Begegnung setzte sich der TSV Nesse knapp mit 4:3 gegen das Schlusslicht aus Bokel durch. Nach der frühen Führung durch K. Winkler (22.) konnte J. Klawitter noch vor dem Pausenpfiff für den MTV ausgleichen (45.). In der zweiten Halbzeit schien Nesse die Partie nach einem Sturmlauf durch Tore von Gerhardt (74.), Rasch (80.) und Schöfer (83.) beim Stand von 4:1 bereits entschieden zu haben. Doch Bokel bewies Moral: Erneut Klawitter (89.) und Brandt in der Schlussminute verkürzten auf 4:3, konnten die 19. Saisonniederlage aber nicht mehr abwenden. Nesse festigt mit 30 Punkten den achten Tabellenplatz.
Der Tabellenführer bewahrt die Nerven. Der FC Hagen/Uthlede III hat einen weiteren großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Beim Tabellenfünften in Sievern starteten die Gäste furios durch Tore von Steilen (11.) und Städtler (21.). Sievern kam jedoch durch einen Doppelpack von Szczygiel (32., 47.) zurück in die Partie. In der entscheidenden Phase zeigte die Elf von Tobias Gevatter jedoch ihre Klasse: Hasselmann und erneut Städtler stellten die Weichen auf Sieg, ehe Jablonski (83.) lediglich noch den Anschlusstreffer für Sievern markierte. Mit nun 55 Punkten liegt Hagen/Uthlede III wieder fünf Zähler vor der SG WDB an der Spitze, während Sievern II auf Rang fünf verharrt.
Das „We love Dorf“-Wochenende hielt für den FC Lune II eine bittere Pille bereit: Trotz der festlichen Rahmenbedingungen unterlagen die Gastgeber dem Tabellenvorletzten TV Donnern überraschend deutlich mit 0:3.
Kurz vor dem Seitenwechsel belohnte sich der Außenseiter für einen couragierten Auftritt: D. Barroqueiro Dos Santos erzielte in der 40. Minute den Führungstreffer für den TV Donnern. Lune II, für die es im gesicherten Mittelfeld tabellarisch um keine entscheidenden Veränderungen mehr geht, fand auch nach der Pause kein Mittel gegen die kompakt stehende Defensive der Gäste. In der zweiten Halbzeit sorgte C. Wellbrock in der 64. Minute für die Vorentscheidung, als er auf 0:2 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte A. Meyer, der zum 0:3-Endstand traf.
In einer torlosen Begegnung trennten sich der TV Langen II und die Reserve der SG FAW mit einem Unentschieden. Über die gesamte Spielzeit gelang es keiner der beiden Mannschaften, die gegnerische Defensive entscheidend zu überwinden.
Die SG WDB feierte einen Heimerfolg gegen den TSV Düring. Lukas Kück eröffnete in der 18. Minute den Torreigen für die Hausherren. Nach dem Seitenwechsel sorgte Timo Wendelken per Foulelfmeter für die Vorentscheidung (52.), ehe er in der 75. Minute mit seinem 13. Saisontor den 3:0-Endstand markierte.
Der TSV Stotel II holt drei Punkte gegen den TSV Debstedt. Timmy Borkowski brachte die Gastgeber in der 34. Minute nach einer Flanke von Giesemann per Direktabnahme in Führung. Im zweiten Durchgang glänzte Borkowski zudem als Vorbereiter, als er den Ball für Fabian Henning querlegte, der in der 59. Minute zum 2:0-Endstand einschob.