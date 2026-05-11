2. Kreisklasse Süd: Der Spieltag im Überblick

Torreiches Duell am Tabellenende. In einer turbulenten Begegnung setzte sich der TSV Nesse knapp mit 4:3 gegen das Schlusslicht aus Bokel durch. Nach der frühen Führung durch K. Winkler (22.) konnte J. Klawitter noch vor dem Pausenpfiff für den MTV ausgleichen (45.). In der zweiten Halbzeit schien Nesse die Partie nach einem Sturmlauf durch Tore von Gerhardt (74.), Rasch (80.) und Schöfer (83.) beim Stand von 4:1 bereits entschieden zu haben. Doch Bokel bewies Moral: Erneut Klawitter (89.) und Brandt in der Schlussminute verkürzten auf 4:3, konnten die 19. Saisonniederlage aber nicht mehr abwenden. Nesse festigt mit 30 Punkten den achten Tabellenplatz.