 2026-04-29T13:32:52.058Z

Spielbericht

2. Kreisklasse Süd: Der Spieltag im Überblick

Stubben rückt auf den dritten Platz +++ FC H/U III und WDB gewinnen ihre Spiele +++ Fünferpack von Tobias Stolle

von FuPa Lüneburg · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: FuPa Lüneburg

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2. KK Cuxhaven Süd
BW Stubben
TSV Düring
Sievern II
TSV Nesse

Der Spieltag im Überblick:

Gestern, 12:00 Uhr
FC Hagen/Uthlede
FC Hagen/UthledeHagen/Uthl. III
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel II
8
1
Abpfiff

Der FC Hagen/Uthlede III untermauerte am 22. Spieltag eindrucksvoll seine Meisterschaftsambitionen und fertigte den TSV Stotel II mit 8:1 ab. Die Weichen wurden bereits früh durch einen Doppelpack von J. Hasselmann (29., 31.) und den Führungstreffer von N. Städtler (18.) gestellt. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Tabellenführer hungrig: Erneut Städtler (47.), J. Grafelmann (49.), C. Steilen (54.) und C. Luerßen (58.) schraubten das Ergebnis in die Höhe, bevor B. Oguzcan den Ehrentreffer für die Gäste markierte (59.). Den Schlusspunkt setzte N. Mehrtens in der 64. Minute. Während Hagen mit 52 Punkten an der Spitze thront, verbleibt Stotel auf dem zehnten Rang.

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Düring
TSV DüringTSV Düring
FC Lune
FC LuneFC Lune II
2
2
Abpfiff

Lange Zeit sah der FC Lune II wie der sichere Sieger aus, nachdem Joon Wiebalck die Gäste mit einem Doppelpack (32., 58.) komfortabel in Führung gebracht hatte. Doch Düring bewies Moral und drehte die Partie innerhalb von nur 180 Sekunden: Wadim Owsjannikow (69.) und Cliff Siedler (72.) bestraften die Unordnung in der Lune-Defensive und sicherten dem TSV durch den späten Doppelschlag noch wichtigen Punkt.

Gestern, 12:00 Uhr
SG FAW
SG FAWSG FAW II
SG WDB
SG WDBSG WDB
0
4
Abpfiff

Die SG WDB lässt im Titelrennen nicht locker und siegte glatt mit 4:0 bei der SG FAW II. Mann des Tages war Dustin Graw, der sowohl per Foulelfmeter (12.) als auch aus dem Spiel heraus (55.) traf. Timo Wendelken (38.) und ein Eigentor von Jannus Prütz (46.) sorgten für die weiteren Treffer. Bitter für die Hausherren: Julien Hermann vergab in der 79. Minute die Chance zur Ergebniskosmetik, als er mit einem Foulelfmeter an WDB-Keeper Rene Schönfeld scheiterte. WDB bleibt damit zweiter Verfolger des Spitzenreiters, die SG FAW II belegt Platz elf.

Gestern, 12:00 Uhr
TSV Sievern
TSV SievernSievern II
TV Langen
TV LangenTV Langen II
0
3
Abpfiff

Der TV Langen II feierte einen 3:0-Auswärtserfolg beim Nachbarn TSV Sievern II. Bryar Mahmoud Hassan brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung und besiegelte mit seinem zweiten Treffer in der Schlussminute auch den Endstand. Dazwischen war es Marian Schenk, der unmittelbar vor dem Pausenpfiff auf 2:0 erhöhte. Durch diesen Erfolg schiebt sich Langen auf Platz sieben vor, während Sievern II auf den fünften Rang abrutscht.

Gestern, 12:30 Uhr
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel II
TSV Debstedt
TSV DebstedtTSV Debstedt
2
3
Abpfiff
In einer packenden Partie behielt der TSV Debstedt mit 3:2 die Oberhand gegen den MTV Bokel II. Dank eines starken Auftritts von Bennet Fürst, der zweimal traf (27., 40.) und ein weiteres Tor von Fabian von Riegen (8.) vorbereitete, führten die Gäste zur Halbzeit scheinbar sicher mit 3:0. Doch das Tabellenschlusslicht aus Bokel bewies Moral: Luka Manzi verkürzte per Doppelpack (57., 73.) auf 2:3, doch für den Ausgleich reichte es am Ende nicht mehr.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Nesse
TSV NesseTSV Nesse
SG Blau-Weiss Stubben
SG Blau-Weiss StubbenBW Stubben
0
2
Abpfiff

In einer umkämpften Partie sicherte sich BW Stubben einen Sieg beim TSV Nesse. Den Führungstreffer für die Gäste markierte Kevin Grossmann in der 34. Spielminute, nachdem er einen Foulelfmeter sicher verwandelte. In der Schlussphase sorgten die Gäste in der 82. Minute für die endgültige Entscheidung zum 0:2-Endstand und grüssen nun vom dritten Tabellenplatz.

Gestern, 13:00 Uhr
TV Donnern
TV DonnernTV Donnern
SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu.
SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu.SG Landwürden
2
7
Abpfiff

In einer torreichen Begegnung feierte die SG Landwürden einen deutlichen 7:2-Auswärtssieg beim TV Donnern. Maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg hatte Tobias Stolle, der mit insgesamt fünf Treffern (6., 21., 35., 42. und 61. Minute) die Defensive der Hausherren fast im Alleingang überwand.

Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:2 für den TV Donnern erzielte B. Wegwerth in der 22. Minute. Kurz vor dem Seitenwechsel sorgte M. Müller mit dem 1:5 für klare Verhältnisse (45.). Auch im zweiten Durchgang blieb die Überlegenheit der Gäste spürbar: L. Poppe erhöhte in der 65. Minute auf 1:7. Den Schlusspunkt der Partie setzte A. Meyer, dem in der 90. Minute noch das zweite Tor für die Gastgeber zum 2:7-Endstand gelang.