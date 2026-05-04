2. Kreisklasse Süd: Der Spieltag im Überblick

– Foto: FuPa Lüneburg

Der FC Hagen/Uthlede III untermauerte am 22. Spieltag eindrucksvoll seine Meisterschaftsambitionen und fertigte den TSV Stotel II mit 8:1 ab. Die Weichen wurden bereits früh durch einen Doppelpack von J. Hasselmann (29., 31.) und den Führungstreffer von N. Städtler (18.) gestellt. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Tabellenführer hungrig: Erneut Städtler (47.), J. Grafelmann (49.), C. Steilen (54.) und C. Luerßen (58.) schraubten das Ergebnis in die Höhe, bevor B. Oguzcan den Ehrentreffer für die Gäste markierte (59.). Den Schlusspunkt setzte N. Mehrtens in der 64. Minute. Während Hagen mit 52 Punkten an der Spitze thront, verbleibt Stotel auf dem zehnten Rang.

Lange Zeit sah der FC Lune II wie der sichere Sieger aus, nachdem Joon Wiebalck die Gäste mit einem Doppelpack (32., 58.) komfortabel in Führung gebracht hatte. Doch Düring bewies Moral und drehte die Partie innerhalb von nur 180 Sekunden: Wadim Owsjannikow (69.) und Cliff Siedler (72.) bestraften die Unordnung in der Lune-Defensive und sicherten dem TSV durch den späten Doppelschlag noch wichtigen Punkt.

Die SG WDB lässt im Titelrennen nicht locker und siegte glatt mit 4:0 bei der SG FAW II. Mann des Tages war Dustin Graw, der sowohl per Foulelfmeter (12.) als auch aus dem Spiel heraus (55.) traf. Timo Wendelken (38.) und ein Eigentor von Jannus Prütz (46.) sorgten für die weiteren Treffer. Bitter für die Hausherren: Julien Hermann vergab in der 79. Minute die Chance zur Ergebniskosmetik, als er mit einem Foulelfmeter an WDB-Keeper Rene Schönfeld scheiterte. WDB bleibt damit zweiter Verfolger des Spitzenreiters, die SG FAW II belegt Platz elf.

Der TV Langen II feierte einen 3:0-Auswärtserfolg beim Nachbarn TSV Sievern II. Bryar Mahmoud Hassan brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung und besiegelte mit seinem zweiten Treffer in der Schlussminute auch den Endstand. Dazwischen war es Marian Schenk, der unmittelbar vor dem Pausenpfiff auf 2:0 erhöhte. Durch diesen Erfolg schiebt sich Langen auf Platz sieben vor, während Sievern II auf den fünften Rang abrutscht.

In einer packenden Partie behielt der TSV Debstedt mit 3:2 die Oberhand gegen den MTV Bokel II. Dank eines starken Auftritts von Bennet Fürst, der zweimal traf (27., 40.) und ein weiteres Tor von Fabian von Riegen (8.) vorbereitete, führten die Gäste zur Halbzeit scheinbar sicher mit 3:0. Doch das Tabellenschlusslicht aus Bokel bewies Moral: Luka Manzi verkürzte per Doppelpack (57., 73.) auf 2:3, doch für den Ausgleich reichte es am Ende nicht mehr.

In einer umkämpften Partie sicherte sich BW Stubben einen Sieg beim TSV Nesse. Den Führungstreffer für die Gäste markierte Kevin Grossmann in der 34. Spielminute, nachdem er einen Foulelfmeter sicher verwandelte. In der Schlussphase sorgten die Gäste in der 82. Minute für die endgültige Entscheidung zum 0:2-Endstand und grüssen nun vom dritten Tabellenplatz.