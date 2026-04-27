2. Kreisklasse Süd: Der Spieltag im Überblick WDB stolpert und gibt Tabellenführung wieder ab +++ Nico Fischer trifft beim Comeback von FuPa Lüneburg · Heute, 11:40 Uhr · 0 Leser

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Der Spieltag im Überblick

Im Sportpark Stotel traf der TSV Stotel II am Sonntag auf den MTV Bokel II und sicherte sich mit einem 2:0-Sieg die Punkte gegen den Tabellenletzten. Die Partie begann mit intensiven Angriffen der Heimmannschaft, Tore fielem jedoch zunächst nicht. Nach 602 Tagen feierte Nico Fischer sein Comeback und sorgte für frischen Wind. In der 43. Minute erzielte Justin Solle das 1:0 für Stotel mit einem Freistoß, der unten rechts im Netz landete. In der 80. Minute erhöhte Fischer auf 2:0, nachdem er sich im Strafraum durchgesetzt hatte und den Ball gekonnt ins obere linke Eck beförderte.

In einem spannenden Duell setzte sich der FC Hagen/Uthlede III gegen den TV Langen II mit 2:1 durch und setzt sich wieder an die Spitze der Tabelle. Langen ging früh in Führung, doch Hagen reagierte stark. Niklas Städtler verwandelte einen Elfmeter zum 1:1, bevor Sebastian Steilen das Spiel mit seinem Tor zum 2:1 entschied.

In der Partie zwischen der SG WDB und dem TSV Sievern II jubelten am Ende die Gäste. Michael Szczygiel brachte Sievern in der 45. Minute in Führung. Nach der Halbzeit glich Dustin Graw in der 67. Minute für WDB aus. Doch Szczygiel zeigte seine Klasse und erzielte in der 70. und 72. Minute zwei weitere Tore, die den Sieg sicherten und WDB die Tabellenführung kosten.

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Im Gemeindeduell trennten sich der TSV Nesse und der TV Donnern mit 0:0. Trotz intensiver Bemühungen beider Teams blieben Tore aus, da die Abwehrreihen standhaft blieben.