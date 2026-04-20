2. Kreisklasse Süd: Der Spieltag im Überblick Favoriten gewinnen ihre Spiele von FuPa Lüneburg · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harneit

Der Spieltag im Überblick

Die Gastgeber starteten stark: Carl-David Manthey erzielte in der 11. Minute das 1:0 nach einer Vorlage von Armin Gusalic. Nur elf Minuten später erhöhte Bryar Mahmoud Hassan auf 2:0, nachdem Martin Leichner ihn bediente. Stotel antwortete in der 32. Minute durch Pascal Radtke, der nach Vorarbeit von Malte Felix Giesemann aus kurzer Distanz traf. Timmy Borkowski vergab kurz darauf eine große Chance, als der Langen-Torwart überragend parierte. In der 84. Minute stellte Fabian Castro Rajao den alten Abstand wieder her und machte das 3:1 für Langen.

Michael Szczygiel brachte die Gastgeber in der 25. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause glich Tarek Hagenah für Lune aus (45. Minute). Nach einem Elfmeter traf Mattis Griesel zur 2:1-Führung für Lune (52.). Doch Sievern antwortete stark: Nico Schmidt erzielte den Ausgleich (65.), bevor Marco Kiesner per Elfmeter die Führung übernahm (71.) und schließlich das 4:2 in der Schlussphase markierte (88.).

Im kleinen Derby setzte sich die SG Blau-Weiss Stubben klar mit 4:0 gegen den MTV Bokel durch. Kjell Arndt traf in der 11. Minute zur Stubbener Führung. Nur acht Minuten später erhöhte Kevin Grossmann nach einer Vorlage von Till Julian Schaus auf 2:0. In der Schlussphase traf Grossmann erneut (86.), bevor Owen Nehrke in der 87. Minute den Endstand markierte.

In der Maisfeld-Arena Donnern trafen am Sonntag die Mannschaften von TV Donnern und TSV Debstedt aufeinander. Die Gäste dominierten das Spiel und gingen durch Bennet Fürst, der in der 40. und 45. Minute traf, mit 2:0 in Führung. Niklas Marke erhöhte nach der Pause auf 3:0 (49.). Thorben Geffken erzielte in der 60. Minute das einzige Tor für die Gastgeber. Adrian Ratke stellte in der Nachspielzeit den 4:1-Endstand her.

Im spannenden Duell zwischen dem TSV Düring und dem TSV Ness setzte sich der Gast mit 3:2 durch. Keno Stukenbröker brachte Düring in der 16. Minute in Führung, doch Nesse glich durch Melvin Paschke in der 40. Minute aus. Kurz vor der Halbzeit traf Jan Peter Schöfer nach einer Vorlage von Noah Schädlich zum 2:1. Nach der Pause sorgte Jannik Kobert für das 2:2 (61. Minute), bevor Noah Schädlich in der 69. Minute den entscheidenden Treffer für Nesse erzielte.