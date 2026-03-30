2. Kreisklasse Süd: Der Spieltag im Überblick WDB stolpert über Stotels Reserve +++ Donnern punktet nach über sechs Monaten +++ H/U III vor Durchmarsch von FuPa Lüeburg · Heute, 11:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Harneit

Der Spieltag im Überblick:

Der Tabellenzweite SG WDB unerlag dem TSV Stotel II überraschend mit 1:3. In der 29. Minute brachte Justin Solle die Gäste mit einem Freistoßtor in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Marco von Bassen auf 2:0. Timo Wendelken verkürzte für die SG WDB kurz vor der Halbzeit auf 1:2. In der Nachspielzeit sorgte Timmy Borkowski für den 1:3-Endstand.

Im Duell zwischen dem TV Langen II und dem FC Lune II gingen die Gäste als Sieger vom Feld. Marian Schenk brachte die Heimelf in der 14. Minute zwar in Front, doch der FC Lune antwortete stark: Mattis Griesel glich in der 41. Minute aus. In der zweiten Halbzeit übernahm Lune das Kommando: Zunächst traf Bendix Nietfeld in der 55. Minute, gefolgt von einem Doppelschlag von Andre Monsees in der 79. und 82. Minute, der das Endergebnis auf 4:1 für die Gäste festlegte.

Auf dem Loxstedter Kunstrasen fand der TV Donnern wieder zum Glück und fuhr drei Punkte ein. Die Gäste gingen früh in Führung: Owen Nehrke traf in der 13. Minute nach einer Vorlage von Ruben Bieker zum 0:1. Doch nur eine Minute später glich Andre Meyer für Donnern aus. In der zweiten Halbzeit übernahm der TV Donnern das Kommando: Andre Meyer erzielte in der 57. Minute das 2:1, vorbereitet von Sascha Hackauf. Nicklas Springer machte in der 79. Minute den Deckel drauf und traf zum 3:1, nach einem Zuspiel von Thorben Geffken.

Düring sicherte sich mit einem klaren 3:0-Sieg die drei Punkte. Dominik Schulz eröffnete in der 75. Minute den Torreigen und nur elf Minuten später erhöhte Michael Bitter auf 2:0, bevor Bohdan Holovach in der letzten Minute den Endstand herstellte. Der MTV Bokel II ziert nun das Tabellenende.

Die Heimelf startete stark: In der 6. Minute erzielte Julien Hermann nach Vorarbeit von Jannus Prütz das 1:0. Christoph Goretzki erhöhte in der 30. Minute per Elfmeter auf 2:0. Bennet Fürst brachte Debstedt in der 60. Minute auf 2:1, doch nur eine Minute später stellte Nico Gukenheimer mit einem Kopfballtor den alten Abstand wieder her und sicherte den 3:1-Sieg für die SG FAW.

In der Pipinsburg-Arena lieferten sich der TSV Sievern II und der TSV Nesse ein torreiches Duell, welches mit 4:2 für die Gastgeber endete. Nico Schmidt traf in der 22. Minute zur Sieverner Führung, doch nur eine Minute später glich Klaas Winkler für Nesse aus. Nach der Pause brachte Yannick Dähnenkamp Sievern erneut in Führung (62.), bevor Noah Schädlich das 2:2 erzielte (64.). Schmidt traf dann in der 77. Minute zum 3:2, und Jiwan Kalo besiegelte den Sieg mit dem 4:2 in der Nachspielzeit.