2. Kreisklasse Süd: Der Spieltag im Überblick Favoritensiege für WDB und H/U III +++ FAW II gewinnt im Derby +++ Luft für Bokel II und Donnern wird dünn von FuPa Lüneburg · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Harneit

Der Spieltag im Überblick:

Im Sportpark Stotel trafen am Sonntag der heimische TSV Stotel II und der TV Donnern aufeinander. Die Gastgeber dominierten das Spiel und gewannen klar mit 3:0. Birk-Ruben Köster eröffnete in der 55. Minute den Torreigen. Stefan Albrecht erhöhte nur sechs Minuten später auf 2:0. In der Nachspielzeit setzte Malte Felix Giesemann den Schlusspunkt und erzielte das 3:0.

Im Spiel zwischen dem FC Lune II und der SG WDB gewann der Tabellenzweite klar mit 4:0 und feierte einen dreifachen Torschützen. Dustin Graw traf in der 13. Minute und erneut kurz vor der Halbzeit. Matthes Hartmann erhöhte in der 57. Minute auf 3:0, bevor Graw in der 80. Minute seinen dritten Treffer erzielte.

Am Sonntag empfing die SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu. den TV Langen II . In der 73. Minute erzielte Armin Gusalic das 0:1 für die Gäste. Kurz vor Ende der Partie sah Tobias Stolle die Gelb-Rote Karte (83.). In der Nachspielzeit sorgte Julian Fett mit seinem Treffer zum 0:2 für den Endstand.

Beim TSV Nesse setzte sich der Spitzenreiter FC Hagen/Uthlede III mit 3:1 durch. Carsten Steilen traf bereits in der 1. Minute ins Netz. Niklas Städtler erhöhte per Elfmeter auf 2:0, bevor Hannes Lange für Nesse ebenfalls vom Punkt verkürzte. Jan Hasselmann stellte in der 48. Minute den Endstand her.

Der TSV Sievern II gewann deutlich mit 3:0 gegen den TSV Debstedt und bestätigte seine starke Form. Michael Szczygiel markierte den ersten Treffer in der Anfangsminute. Nur sechs Minuten später erhöhte er mit einem sehenswerten Schuss auf 2:0. In der 28. Minute besiegelte Szczygiel mit seinem dritten Treffer den klaren Sieg.