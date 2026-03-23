– Foto: Andreas Harneit
2. Kreisklasse Süd: Der Spieltag im Überblick
Favoritensiege für WDB und H/U III +++ FAW II gewinnt im Derby +++ Luft für Bokel II und Donnern wird dünn
von FuPa Lüneburg · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser
Der Spieltag im Überblick:
Mi., 06.05.2026, 19:30 Uhr
Im Sportpark Stotel trafen am Sonntag der heimische TSV Stotel II und der TV Donnern aufeinander. Die Gastgeber dominierten das Spiel und gewannen klar mit 3:0. Birk-Ruben Köster eröffnete in der 55. Minute den Torreigen. Stefan Albrecht erhöhte nur sechs Minuten später auf 2:0. In der Nachspielzeit setzte Malte Felix Giesemann den Schlusspunkt und erzielte das 3:0.
Im Spiel zwischen dem FC Lune II und der SG WDB gewann der Tabellenzweite klar mit 4:0 und feierte einen dreifachen Torschützen. Dustin Graw traf in der 13. Minute und erneut kurz vor der Halbzeit. Matthes Hartmann erhöhte in der 57. Minute auf 3:0, bevor Graw in der 80. Minute seinen dritten Treffer erzielte.
Am Sonntag empfing die SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu. den TV Langen II . In der 73. Minute erzielte Armin Gusalic das 0:1 für die Gäste. Kurz vor Ende der Partie sah Tobias Stolle die Gelb-Rote Karte (83.). In der Nachspielzeit sorgte Julian Fett mit seinem Treffer zum 0:2 für den Endstand.
Beim TSV Nesse setzte sich der Spitzenreiter FC Hagen/Uthlede III mit 3:1 durch. Carsten Steilen traf bereits in der 1. Minute ins Netz. Niklas Städtler erhöhte per Elfmeter auf 2:0, bevor Hannes Lange für Nesse ebenfalls vom Punkt verkürzte. Jan Hasselmann stellte in der 48. Minute den Endstand her.
Der TSV Sievern II gewann deutlich mit 3:0 gegen den TSV Debstedt und bestätigte seine starke Form. Michael Szczygiel markierte den ersten Treffer in der Anfangsminute. Nur sechs Minuten später erhöhte er mit einem sehenswerten Schuss auf 2:0. In der 28. Minute besiegelte Szczygiel mit seinem dritten Treffer den klaren Sieg.
Auf dem Bätjerplatz trafen am Sonntag die Mannschaften des MTV Bokel II und SG FAW II. Die Gäste gingen in der 45. Minute durch Christoph Goretzki mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Johannes Dammann in der 75. Minute auf 2:0. Somit hat die SG FAW II ein Polster von acht Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz,, den die Bokeler belegen. Mit drei Nachholspielen in der Hinterhand, dürfte die Louwes-Elf das Abstiegsgespenst vertrieben haben.