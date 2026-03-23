 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

2. Kreisklasse Süd: Der Spieltag im Überblick

Favoritensiege für WDB und H/U III +++ FAW II gewinnt im Derby +++ Luft für Bokel II und Donnern wird dünn

von FuPa Lüneburg · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andreas Harneit

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2. KK Cuxhaven Süd
BW Stubben
TSV Düring
Sievern II
TSV Nesse

Der Spieltag im Überblick:

Mi., 06.05.2026, 19:30 Uhr
SG Blau-Weiss Stubben
SG Blau-Weiss StubbenBW Stubben
TSV Düring
TSV DüringTSV Düring
19:30

Gestern, 12:30 Uhr
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel II
TV Donnern
TV DonnernTV Donnern
3
0
Abpfiff
Im Sportpark Stotel trafen am Sonntag der heimische TSV Stotel II und der TV Donnern aufeinander. Die Gastgeber dominierten das Spiel und gewannen klar mit 3:0. Birk-Ruben Köster eröffnete in der 55. Minute den Torreigen. Stefan Albrecht erhöhte nur sechs Minuten später auf 2:0. In der Nachspielzeit setzte Malte Felix Giesemann den Schlusspunkt und erzielte das 3:0.

Gestern, 12:00 Uhr
FC Lune
FC LuneFC Lune II
SG WDB
SG WDBSG WDB
0
4
Im Spiel zwischen dem FC Lune II und der SG WDB gewann der Tabellenzweite klar mit 4:0 und feierte einen dreifachen Torschützen. Dustin Graw traf in der 13. Minute und erneut kurz vor der Halbzeit. Matthes Hartmann erhöhte in der 57. Minute auf 3:0, bevor Graw in der 80. Minute seinen dritten Treffer erzielte.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu.
SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu.SG Landwürden
TV Langen
TV LangenTV Langen II
0
2
Abpfiff
Am Sonntag empfing die SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu. den TV Langen II . In der 73. Minute erzielte Armin Gusalic das 0:1 für die Gäste. Kurz vor Ende der Partie sah Tobias Stolle die Gelb-Rote Karte (83.). In der Nachspielzeit sorgte Julian Fett mit seinem Treffer zum 0:2 für den Endstand.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Nesse
TSV NesseTSV Nesse
FC Hagen/Uthlede
FC Hagen/UthledeHagen/Uthl. III
1
3
Abpfiff
Beim TSV Nesse setzte sich der Spitzenreiter FC Hagen/Uthlede III mit 3:1 durch. Carsten Steilen traf bereits in der 1. Minute ins Netz. Niklas Städtler erhöhte per Elfmeter auf 2:0, bevor Hannes Lange für Nesse ebenfalls vom Punkt verkürzte. Jan Hasselmann stellte in der 48. Minute den Endstand her.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Debstedt
TSV DebstedtTSV Debstedt
TSV Sievern
TSV SievernSievern II
0
3
Abpfiff
Der TSV Sievern II gewann deutlich mit 3:0 gegen den TSV Debstedt und bestätigte seine starke Form. Michael Szczygiel markierte den ersten Treffer in der Anfangsminute. Nur sechs Minuten später erhöhte er mit einem sehenswerten Schuss auf 2:0. In der 28. Minute besiegelte Szczygiel mit seinem dritten Treffer den klaren Sieg.

Gestern, 12:30 Uhr
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel II
SG FAW
SG FAWSG FAW II
0
2
Auf dem Bätjerplatz trafen am Sonntag die Mannschaften des MTV Bokel II und SG FAW II. Die Gäste gingen in der 45. Minute durch Christoph Goretzki mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Johannes Dammann in der 75. Minute auf 2:0. Somit hat die SG FAW II ein Polster von acht Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz,, den die Bokeler belegen. Mit drei Nachholspielen in der Hinterhand, dürfte die Louwes-Elf das Abstiegsgespenst vertrieben haben.