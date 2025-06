2. Kreisklasse Süd: Der letzte Spieltag in der Übersicht

– Foto: FuPa Lüneburg

Der letzte Spieltag der 2. Kreisklasse Cuxhaven Süd in der Übersicht:

Im Sportpark Stotel erlebten die 50 Zuschauer ein torreiches Duell zwischen dem TSV Stotel und der SG Landwürden, welches mit 5:3 endete. Dominik Speckels brachte die Gäste früh in Führung (15.). Doch Malte Felix Giesemann und Daniel Seidel drehten das Spiel bis zur 37. Minute. Tobias Stolle traf für die Gäste zum 2:2 (52.) und Andreas Alt brachte sie sogar auf 3:2 (62.). Stotel antwortete mit drei späten Treffern: Seidel (80.), Palloks (84.) und Giesemann (89.) sicherten den Sieg.

In einem packenden Duell trennten sich die SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst II und der Vizemeister FC Geestland III mit 3:3. Geestland startete stark: Marcel Sancken traf in der 5. Minute, gefolgt von Nico Reinhold in der 8. Minute. Doch die Heimelf kam zurück: Joshua Schmitt verkürzte in der 25. Minute, Christian Hitzigrath glich kurz vor der Halbzeit aus. Tim Quindel sorgte jedoch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für die erneute Führung der Gäste. Im zweiten Durchgang fiel ein Eigentor von Quindel, welches Endstand von 3:3 sicherte.

Im Duell der TSV Wehdel gegen TSV Wehden ging es um nichts mehr und dementsprechend locker ging der Meister die Partie an. Sie legten den Fokus auf das Feiern ihrer Meisterschaft und das taten sie mit vollen Einsatz. Marlon Beinker traf in der 16. Minute für die Hausherren, gefolgt von Mika Behrendt, der in der 28. Minute auf 2:0 erhöhte. Moritz Uecker traf gleich zweimal (45. und 62. Minute) und stellte auf 4:0. In der Schlussphase konnte Wehden durch Sebastian Schult (73.) und Lennart Bruns (83.) auf 4:2 verkürzen. Danach wurde der TSV vom NFV Cuxhaven für die Meisterschaft geehrt und die Feierlichkeiten gingen weiter.

In der wichtigen Begegnung gegen den TSV Sievern III setzte sich der FC Lune II mit 4:2 gegen den TSV Sievern durch. Fynn-Jonas Strauß eröffnete das Torfestival in der 17. Minute nach einer präzisen Vorlage von Yarick Schneider. Nur sieben Minuten später erhöhte Marcel Stelljes auf 2:0, nachdem Bendix Nietfeld ihn perfekt bedient hatte. In der 28. Minute war es erneut Schneider, der Henning Gerken für das 3:0 fand. Stelljes schnürte seinen Doppelpack zum 4:0 in der 64. Minute, doch die Gäste kamen durch Michel Slowik (69.) und Volker Engelmann (78.) zurück ins Spiel, was die Partie spannend hielt. Am Ende siegte Lune und hält somit die Klasse.