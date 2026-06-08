2. Kreisklasse Süd: Der letzte Spieltag im Überblick

– Foto: Michel Fürst

Die Partie zwischen der SG FAW II und dem TSV Stotel II endete mit einem 4:2-Auswärtssieg für die Gäste. Zwar ging die SG FAW II durch C. Goretzki in der 7. Minute in Führung, doch Stotel II drehte die Partie noch vor der Halbzeit durch N. Fischer (20.), J. Benitez (33.) und A. Velden (36.). In der zweiten Hälfte erhöhte V. Mammadov (77.) auf 4:1, bevor J. Hermann (79.) den Endstand zum 2:4 für die Gastgeber herstellte.

Der TSV Debstedt setzte sich in einem umkämpften Spiel mit 2:1 gegen den FC Lune II durch. F. von Glahn brachte die Gäste zunächst in der 7. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch B. Fürst (47.) sah ebenjener Fürst in der 70. Minute die Gelb-Rote Karte. In Unterzahl gelang A. Schulze in der 83. Minute der Siegtreffer für Debstedt. Die Debstedter posteten am Sonntag dann die frohe Botschaft vom Aufstieg in die 1. Kreisklasse.

Die SG WDB sicherte sich einen klaren 3:0-Erfolg gegen den MTV Bokel II. Nach einer torlosen ersten Halbzeit trafen J. Strohmann (47.), D. Brenke (62.) und N. Schwertfeger (74.) und sorgten so für den Auswärtssieg. Als Vizemeister kehrt die SG WDB nun in die 1. Kreisklasse zurück.

BW Stubben ließ dem TV Langen II beim 5:1-Heimsieg wenig Chancen. K. Grossmann war der überragende Akteur auf dem Platz und steuerte drei Treffer bei (9., 30., 85.). Die weiteren Tore erzielten R. Bieker (43.) und J. Wehrse (90.), während W. Spanjaard in der 71. Minute den Ehrentreffer für den TV Langen II markierte. Als Tabellendritter schaffen die Stubbener die Rückkehr in die 1. Kreisklasse.

In einem engen Duell setzte sich Meister Hagen/Uthl. III mit 3:1 gegen den TV Donnern durch. R. Stasiak brachte Hagen/Uthl. III bereits früh in der 6. Minute in Führung. A. Meyer glich für den TV Donnern in der 63. Minute aus, doch zwei späte Treffer von N. Mehrtens entschieden die Partie zugunsten der Gäste.

Die Mannschaft von Sievern II trat zu dieser Begegnung nicht an.