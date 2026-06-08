 2026-06-03T09:07:03.210Z

Spielbericht

2. Kreisklasse Süd: Der letzte Spieltag im Überblick

WDB, Stubben und Debstedt gewinnen ihre Spiele und steigen auf

von FuPa Lüneburg · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michel Fürst

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2. KK Cuxhaven Süd
BW Stubben
TSV Düring
Sievern II
TSV Nesse

Der letzte Spieltag im Überblick:

Sa., 06.06.2026, 12:00 Uhr
SG FAW
SG FAWSG FAW II
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel II
2
4
Abpfiff

Die Partie zwischen der SG FAW II und dem TSV Stotel II endete mit einem 4:2-Auswärtssieg für die Gäste. Zwar ging die SG FAW II durch C. Goretzki in der 7. Minute in Führung, doch Stotel II drehte die Partie noch vor der Halbzeit durch N. Fischer (20.), J. Benitez (33.) und A. Velden (36.). In der zweiten Hälfte erhöhte V. Mammadov (77.) auf 4:1, bevor J. Hermann (79.) den Endstand zum 2:4 für die Gastgeber herstellte.

Sa., 06.06.2026, 14:00 Uhr
TSV Debstedt
TSV DebstedtTSV Debstedt
FC Lune
FC LuneFC Lune II
2
1

Der TSV Debstedt setzte sich in einem umkämpften Spiel mit 2:1 gegen den FC Lune II durch. F. von Glahn brachte die Gäste zunächst in der 7. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch B. Fürst (47.) sah ebenjener Fürst in der 70. Minute die Gelb-Rote Karte. In Unterzahl gelang A. Schulze in der 83. Minute der Siegtreffer für Debstedt. Die Debstedter posteten am Sonntag dann die frohe Botschaft vom Aufstieg in die 1. Kreisklasse.

Sa., 06.06.2026, 14:00 Uhr
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel II
SG WDB
SG WDBSG WDB
0
3
Abpfiff

Die SG WDB sicherte sich einen klaren 3:0-Erfolg gegen den MTV Bokel II. Nach einer torlosen ersten Halbzeit trafen J. Strohmann (47.), D. Brenke (62.) und N. Schwertfeger (74.) und sorgten so für den Auswärtssieg. Als Vizemeister kehrt die SG WDB nun in die 1. Kreisklasse zurück.

Sa., 06.06.2026, 14:00 Uhr
SG Blau-Weiss Stubben
SG Blau-Weiss StubbenBW Stubben
TV Langen
TV LangenTV Langen II
5
1
Abpfiff

BW Stubben ließ dem TV Langen II beim 5:1-Heimsieg wenig Chancen. K. Grossmann war der überragende Akteur auf dem Platz und steuerte drei Treffer bei (9., 30., 85.). Die weiteren Tore erzielten R. Bieker (43.) und J. Wehrse (90.), während W. Spanjaard in der 71. Minute den Ehrentreffer für den TV Langen II markierte. Als Tabellendritter schaffen die Stubbener die Rückkehr in die 1. Kreisklasse.

Sa., 06.06.2026, 14:00 Uhr
TV Donnern
TV DonnernTV Donnern
FC Hagen/Uthlede
FC Hagen/UthledeHagen/Uthl. III
1
3
Abpfiff
In einem engen Duell setzte sich Meister Hagen/Uthl. III mit 3:1 gegen den TV Donnern durch. R. Stasiak brachte Hagen/Uthl. III bereits früh in der 6. Minute in Führung. A. Meyer glich für den TV Donnern in der 63. Minute aus, doch zwei späte Treffer von N. Mehrtens entschieden die Partie zugunsten der Gäste.

Sa., 06.06.2026, 14:00 Uhr
TSV Düring
TSV DüringTSV Düring
TSV Sievern
TSV SievernSievern II
5
0
§ Urteil

Die Mannschaft von Sievern II trat zu dieser Begegnung nicht an.

Sa., 06.06.2026, 14:00 Uhr
TSV Nesse
TSV NesseTSV Nesse
SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu.
SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu.SG Landwürden
3
2

Der TSV Nesse gewann mit 3:2 gegen die SG Landwürden. Die Gäste starteten gut und gingen durch Torschützenkönig T. Stolle (5.) in Führung, doch der TSV Nesse drehte die Partie durch Tore von J. Schöfer (7.), A. Heinrich (43.) und K. Winkler (73.). M. Bohling verkürzte in der 88. Minute noch einmal auf 3:2, doch der Sieg blieb bei den Gastgebern.