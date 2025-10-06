 2025-10-02T08:44:29.515Z

Spielbericht
2. Kreisklasse Süd: Der 9. Spieltag im Überblick

Nur ein Spiel am Sonntag

2. KK Cuxhaven Süd
BW Stubben
TSV Düring
Sievern II
TSV Nesse

Der 9. Spieltag der 2. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Gestern, 12:30 Uhr
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel II
FC Hagen/Uthlede
FC Hagen/UthledeHagen/Uthl. III
Abgesagt

Gestern, 12:00 Uhr
FC Lune
FC LuneFC Lune II
TSV Düring
TSV DüringTSV Düring
5
0
Abpfiff
Am Sonntag dominierte der FC Lune II im Heimspiel gegen den TSV Düring mit 5:0 und schiesst sich vorerst aus dem Tabellenkeller. Schon in der 4. Minute eröffnete Yarick Schneider das Torfestival nach einer Vorlage von Bendix Nietfeld. Kurz darauf sah Maurice Siems die Rote Karte (32. Minute), was die Gäste weiter schwächte. Mattis Griesel erhöhte per Freistoß auf 2:0 (33. Minute), gefolgt von Joon Wiebalck, der in der 35. Minute auf 3:0 stellte. Kurz vor der Pause traf Schneider erneut, assistiert von Nietfeld (44. Minute). Den Schlusspunkt setzte Schneider in der 73. Minute nach Vorarbeit von Wiebalck.

Di., 14.10.2025, 19:30 Uhr
SG WDB
SG WDBSG WDB
SG FAW
SG FAWSG FAW II
19:30

So., 23.11.2025, 11:30 Uhr
TV Langen
TV LangenTV Langen II
TSV Sievern
TSV SievernSievern II
11:30

Mi., 08.10.2025, 19:30 Uhr
TSV Debstedt
TSV DebstedtTSV Debstedt
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel II
19:30

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Nesse
TSV NesseTSV Nesse
SG Blau-Weiss Stubben
SG Blau-Weiss StubbenBW Stubben
Abgesagt

Gestern, 15:00 Uhr
SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu.
SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu.SG Landwürden
TV Donnern
TV DonnernTV Donnern
Abgesagt

