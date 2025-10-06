2. Kreisklasse Süd: Der 9. Spieltag im Überblick

Am Sonntag dominierte der FC Lune II im Heimspiel gegen den TSV Düring mit 5:0 und schiesst sich vorerst aus dem Tabellenkeller. Schon in der 4. Minute eröffnete Yarick Schneider das Torfestival nach einer Vorlage von Bendix Nietfeld. Kurz darauf sah Maurice Siems die Rote Karte (32. Minute), was die Gäste weiter schwächte. Mattis Griesel erhöhte per Freistoß auf 2:0 (33. Minute), gefolgt von Joon Wiebalck, der in der 35. Minute auf 3:0 stellte. Kurz vor der Pause traf Schneider erneut, assistiert von Nietfeld (44. Minute). Den Schlusspunkt setzte Schneider in der 73. Minute nach Vorarbeit von Wiebalck.