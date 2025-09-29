2. Kreisklasse Süd: Der 8. Spieltag im Überblick

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 8. Spieltag der 2. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Mi., 01.10.2025, 19:30 Uhr TV Donnern TV Donnern TSV Nesse TSV Nesse 19:30 live PUSH

Im Spitzenspiel zwischen der SG Blau-Weiss Stubben und dem TSV Debstedt fiel das Ergebnis klar zugunsten der Hausherren aus. Kevin Grossmann traf per Elfmeter in der 6. Minute. Doch Debstedt antwortete schnell: Jan-Henry Seedorf glich in der 12. Minute aus. Stubben ließ sich jedoch nicht beirren und ging durch Ruben Bieker in der 37. Minute erneut in Führung. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Kjell Arndt auf 3:1. Nach der Pause war es erneut Arndt, der in der 54. Minute und dann in der 63. Minute traf, bevor Grossmann in der 87. Minute den Schlusspunkt setzte. Damit übernimmt Blau Weiss die Tabellenführung und Debstedt rutscht auf den dritten Platz ab.

Am Bätjerplatz kam es am Sonntag zur Partie des MTV Bokel II gegen den TSV Stotel II mit dem besseren Ende für den MTV. Jascha Stern traf in der 20. Minute nach Vorlage von Luka Manzi. Patrick Söhl erhöhte in der 53. Minute auf 2:0, bevor Leon Palloks in der 59. Minute den Anschlusstreffer für Stotel erzielte. Doch Bokel ließ nicht locker: Stern netzte erneut in der 80. Minute nach einem Pass von Jan-Luca Zapp ein, und Moritz Peper setzte in der 82. Minute den Schlusspunkt zum 4:1, vorbereitet von Paul Laubenstein.

In der Pipinsburg-Arena fand am Sonntag ein spannendes Duell zwischen dem TSV Sievern II und der SG WDB statt. Die Gäste gingen früh in Führung: Timo Wendelken erzielte in der 5. Minute das 0:1, gefolgt von Fynn Niclas Tienken, der in der 24. Minute auf 0:2 erhöhte. Der TSV Sievern konnte durch einen Elfmeter von Tom Matussek in der 31. Minute auf 1:2 verkürzen. Nach der Halbzeit glich Michael Szczygiel in der 58. Minute zum 2:2 aus. Doch in der 81. Minute traf Florian Fielbrandt für WDB und sicherte den 3:2-Sieg für die Elf von Max Hogen, die punktgleich mit dem Tabellenführer aus Stubben ist.