2. Kreisklasse Süd: Der 7. Spieltag im Überblick

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 7. Spieltag der 2. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

In einem engen Duell zwischen dem TSV Stotel II und TV Langen endete das Spiel 2:2. Stotel ging früh in Führung: In der 12. Minute traf Birk-Ruben Köster nach einer Vorlage von Burak Zaha Oguzcan. Doch Langen antwortete: Moritz Kranz glich in der 29. Minute aus. In der zweiten Halbzeit brachte Lennert Kulawik Langen in der 61. Minute mit 2:1 in Front. Stotel gab jedoch nicht auf und erzielte in der Nachspielzeit durch Kai Buggel den späten Ausgleich.

Sievern II feierte ein Schützenfest beim Tabellenletzten. In der 5. Minute brachte Rafael Steffens die Gäste in Front. Nur sieben Minuten später folgte sein zweites Tor. Lune gelang in der 39. Minute durch einen Elfmeter von Mattis Griesel der Anschlusstreffer. Doch Sievern antwortete prompt mit zwei weiteren Toren von Michael Szczygiel vor der Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Rouven Schunke per Freistoß und Andre Nienburg verwandelte einen Elfmeter. Szczygiel schnürte einen Dreierpack, bevor Konstantin Reimer in der Nachspielzeit das 10:2 erzielte.

Im spannenden und intensiven Derby setzte sich die SG WDB mit 2:1 gegen den FC Hagen/Uthlede III durch. Bereits in der ersten Minute traf Jannis Bühring zur frühen Führung. In der 11. Minute erhöhte Timo Wendelken per Elfmeter auf 2:0, nachdem Dustin Graw zuvor im Strafraum zu Fall gebracht worden ist. Jan Hasselmann verkürzte in der 70. Minute für die Gäste, doch die SG WDB brachte den Vorsprung über die Zeit und zieht am FC H/U III in der Tabelle vorbei.

Im Duell am Freitagabend setzte sich die SG Blau-Weiss Stubben deutlich mit 4:1 gegen den MTV Bokel durch, hatte jedoch gewaltige Anlaufschwierigkeiten. Moritz Peper brachte die Gastgeber in der 38. Minute nach Vorarbeit von Jan-Luca Zapp in Führung. Doch die Gäste drehten das Spiel im zweiten Abschnitt: Jhoan Esteban Pena Valencia glich in der 57. Minute aus, gefolgt von Kevin Grossmann, der in der 63. Minute die Führung erzielte. Fynn Kampmeyer erhöhte in der 84. Minute, bevor Grossmann mit einem Freistoß in der 86. Minute den Endstand herstellte.

Der TSV Debstedt gewann gegen den TV Donnern mit 4:1 und übernimmt die Tabellenführung. Bennet Fürst traf in der 30. Minute nach einer Vorlage von Kevin Becker. Danach musste Hauke Senkbeil nach einer Roten Karte den Platz verlassen und die Hausherren waren nur noch zu zehnt. Kurz vor der Halbzeit glich Noa Josh Bolz für Donnern aus, doch Fürst konterte schnell mit seinem zweiten Treffer. In der zweiten Halbzeit erhöhte er auf 3:1, bevor er einen Elfmeter vergab. Auch Niklas Bruns scheiterte für Donnern. In der 75. Minute stellte Fürst mit seinem vierten Tor den Endstand her.

Im Derby siegte der TSV Nesse mit 5:1 gegen den TSV Düring. Andreas Heinrich traf in der 23. Minute per Kopfball, bevor Jannik Kobert für Düring mit einem Freistoß ausglich. Doch Heinrich brachte Nesse in der 53. Minute erneut in Führung. Hannes Lange (61.) und Noah Schädlich (79., 82.) machten den klaren Sieg perfekt.