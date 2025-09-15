2. Kreisklasse Süd: Der 6. Spieltag im Überblick

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 6. Spieltag der 2. Kreisklasse Süd im Überblick:

Am Freitagabend dominierte der TSV Debstedt den TSV Düring eindrucksvoll und gewann mit 8:0. Bennet Fürst traf bereits in der 6. Minute für die Gäste, gefolgt von Hendrik Senkbeil, der in der 9. Minute erhöhte. Fürst erzielte dann drei weitere Tore und Senkbeil und Bennet Zychla schraubten das Ergebnis in die Höhe. Die Düringer, die zuvor zwei Siege feierten, spielten ab der 42. Minute in Unterzahl.

Die SG FAW II konnte nach zwei Niederlagen den Bock umstossen und siegte im Heimspiel gegen den TSV Nesse mit 5:1. Julien Hermann traf in der 30. Minute nach Vorarbeit von Joshua Schmitt. Kai-Johannes Müller erhöhte per Freistoß auf 2:0 (52.), gefolgt von zwei Toren von Maurice Juschkat (55., 72.). Andreas Heinrich gelang der Ehrentreffer für Nesse (78.), doch Hermann stellte mit seinem zweiten Tor den Endstand her (82.).

In einem spannenden Spiel sicherte sich der TV Donnern einen Punkt in der Nachspielzeit. Marten Zelt brachte die Gäste in der 9. Minute in Führung. Doch nur eine Minute später glich Andre Meyer für Donnern aus, gefolgt von Sascha Hackaufs Treffer zum 2:1. Nach der Pause glichen die Bokeler durch Thorge Prinz aus, bevor Jascha Stern sie in der 72. Minute erneut in Führung brachte. In der Nachspielzeit sicherte Hackauf per Elfmeter den Punkt für Donnern.

Im Duell gegen die Bezirksligareserve des TSV Stotel gewann die SG Blau-Weiss Stubben klar mit 6:0. Fynn Kampmeyer traf in der 8. Minute zum 1:0, gefolgt von zwei Treffern von Adel Mohamed - Brahan in der 29. und 37. Minute. Owen Nehrke steuerte ebenfalls zwei Tore bei, eines in der 43. und eines in der 62. Minute. Kjell Arndt rundete das Schützenfest in der 70. Minute ab. Stubben klettert nach diesem Sieg in der Tabelle auf den fünften Platz.

Der TV Langen II traf auf die SG WDB und kassierte die zweite Saisonniederlage. Die Gäste gingen durch einem Treffer von Torben Meyer in der 10. Minute in Führung. Jannis Bühring erhöhte in der 32. Minute auf 0:2, nachdem Dustin Graw ihm die Vorlage lieferte. Nach der Halbzeit verkürzte Rene Timmermann in der 53. Minute auf 1:2 für Langen, unterstützt von Christian Meierlein. Doch die SG WDB ließ nicht nach: Dustin Graw traf in der 75. Minute zum 1:3, gefolgt von Fynn Niclas Tienken, der in der 90. Minute den Endstand von 1:4 erzielte.

Der Aufsteiger FC Hagen/Uthlede III setzte sich klar mit 4:0 gegen den FC Lune II durch. Niklas Städtler brachte sein Team in der 14. Minute mit einem verwandelten Elfmeter in Führung. Jan Hasselmann erhöhte in der 37. Minute auf 2:0. Nach der Halbzeit verschoss Mattis Griesel einen Elfmeter für Lune, während Frederic Schnars in der 51. Minute per Kopf nach einer Ecke auf 3:0 stellte. Städtler machte mit seinem zweiten Treffer in der 61. Minute den Sieg perfekt.