2. Kreisklasse Süd: Der 5. Spieltag im Überblick

– Foto: PF

Der 5. Spieltag der 2. Kreisklasse Süd im Überblick:

Die kleine Serie der SG WDB wurde vorerst in Stotel gestoppt. Im Spiel zwischen dem TSV Stotel II und der SG WDB endete das Spiel 2:2. Dustin Graw brachte WDB in der 9. Minute in Führung. Stotel antwortete kurz vor der Halbzeit, als Simon Brünje nach einer Flanke von Felix Flake per Kopf den Ausgleich erzielte. Nach der Pause stellte Philipp König für WDB auf 2:1, bevor Niels Schürmann in der 85. Minute den Endstand erzielte.

Am Sonntag traf der FC Lune II auf den TV Langen II. In einer spannenden Partie vergab der FC Lune in der 60. Minute einen Elfmeter. In der 67. Minute erzielte Marian Schenk das 0:1 für Langen, vorbereitet von Armin Gusalic. Kurz vor Schluss, in der 81. Minute, köpfte Gusalic das 0:2 nach einer Flanke von Marius Robran. Die Langener sind nach diesem Sieg nun Tabellenführer.

Im Heimspiel zeigten die Gastgeber eine beeindruckende Leistung und gewannen mit 5:0. Adel Mohamed-Brahan erzielte in der 8. Minute den ersten Treffer. Nur drei Minuten später erhöhte Owen Nehrke auf 2:0. Nehrke war in der ersten Halbzeit nicht zu stoppen und erzielte in der 23. Minute das 3:0 und Fynn Kampmeyer traf in der 29. Minute zum 4:0, nachdem Nehrke ihm den Ball vorlegte. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Nehrke auf 5:0. Kevin Grossmann legte vier der fünf Tore auf und Stubben klettert weiter in der Tabelle.

Der TSV Düring wollte nach dem Sieg bei der SG FAW II nachlegen und ging früh in Führung: In der 8. Minute traf Jakob Ehlen zum 0:1. Zur Halbzeit stand es sogar 0:2, nachdem Wadim Owsjannikow in der 45. Minute aus kurzer Distanz einnetzte. Nach der Pause sorgte Jan-Luca Zapp für den Anschlusstreffer der Bokeler (52.), doch Düring antwortete schnell. Jannik Kobert erhöhte in der 69. Minute auf 1:3. Kobert stellte in der 87. Minute auch den Endstand von 1:4 her.

Am Samstag dominierte der TSV Debstedt im Heimspiel gegen die SG FAW II mit einem klaren 6:0-Sieg. Hendrik Senkbeil traf bereits in der 2. Minute nach einer Vorlage von Gianluca Klatte. Nur 15 Minuten später traf Senkbeil erneut, wieder nach Klatte-Vorlage. Ein Elfmeter von Bennet Fürst in der 25. Minute erhöhte auf 3:0. Nach der Halbzeit war es erneut Senkbeil, der in der 56. Minute und später in der 66. Minute, nach einer Vorlage von Fürst, für die weiteren Tore sorgte. Ein weiterer Elfmeter von Fürst in der 63. Minute besiegelte die Niederlage für die Gäste.

Der TSV Sievern II siegte mit 3:2 beim TSV Nesse. Bereits in der 8. Minute brachte Konstantin Reimer die Gäste mit 1:0 in Führung. Doch nur eine Minute später glich Marvin Thran für Nesse aus. In der ersten Halbzeit erzielte Sievern durch ein Kopfballtor noch das 2:1 (40. Minute) und baute die Führung in der 59. Minute durch einen Freistoß auf 3:1 aus. In der Nachspielzeit sorgte Niklas-Thorben Rasch mit seinem Treffer für Spannung, doch Nesse konnte das Spiel nicht mehr drehen.