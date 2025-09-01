2. Kreisklasse Süd: der 4. Spieltag im Überblick

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 4. Spieltag der 2. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Im Spiel zwischen dem TSV Düring und der SG Blau-Weiss Stubben dominierte die Gastmannschaft, brauchte aber lange um das erste Tor zu erzielen. In der 60. Minute sorgte ein Eigentor von Keno Stukenbröker für die Führung der Gäste. Ruben Bieker erhöhte in der 69. Minute nach einem Pass von Kevin Grossmann auf 2:0. Till Julian Schaus traf in der 80. Minute zum 3:0, vorbereitet von Owen Nehrke, und setzte in der 84. Minute mit einem weiteren Treffer, nach Vorlage von Adel Mohamed-Brahan, den Schlusspunkt zum 4:0.

Im Derby besiegte der TSV Stotel II den TV Donnern mit 3:2. Stotels Bezirksliga-Coach Felix Flake traf per Freistoß in der 7. Minute für den TSV. Andre Meyer glich nur zwei Minuten später aus. Flake vergab danach einen Strafstoß, doch David Koffi-Konan brachte Stotel in der 51. Minute erneut in Führung. Noa Josh Bolz glich für Donnern aus, doch Malte Felix Giesemann sicherte Stotel in der 83. Minute den Sieg.

Im Heimspiel am Freitagabend besiegte die SG WDB den FC Lune II klar mit 5:0. Vor 80 Zuschauern in Wittstedt begann die Partie mit einer starken Leistung der Gastgeber. Fynn Niclas Tienken traf in der 21. Minute den Pfosten, gefolgt von Dustin Graw, der nur knapp am Tor vorbeischoss. In der 26. Minute war es dann Timo Wendelken, der nach einer Vorlage von Graw das 1:0 erzielte. Nach der Pause erhöhte Dustin Graw in der 58. Minute per Kopfball auf 2:0. Justin-Steven Strohmann und Nick Schwertfeger trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein, bevor Philip Eden in der 88. Minute den Schlusspunkt setzte. Wendelken sah in der 90. Minute die Rote Karte.

Der TV Langen II setzte sich mit 5:2 gegen die SG Landwürden durch. Marian Schenk brachte die Gastgeber in der 22. Minute in Führung, doch Bjarne Schabert drehte das Spiel mit zwei Toren (24., 34. Minute) für die Gäste. Vor der Halbzeit glich Armin Gusalic aus (42.). Nach einer Gelb-Roten Karte für Jaren Meyer (51.) übernahm Langen das Kommando, Werner Spanjaard (52., 86.) und Gusalic (69.) sorgten für den klaren Sieg.

Bereits am Mittwochabend trennten sich der FC Hagen/Uthlede III und der TSV Nesse torlos. Für den FC war es nach über einem Jahr das erste Spiel, welches sie ohne eigenen Torerfolg beendeten und nicht als Sieger vom Platz gingen.

In Sievern trennten sich der TSV Sievern II und der TSV Debstedt mit 2:2. Hendrik Senkbeil brachte die Gäste früh in der 12. Minute in Führung, als er nach einer Vorlage von Adrian Ratke einnetzte. Doch nur zehn Minuten später glich Alex Guggenheimer für Sievern aus, perfekt vorbereitet von Gian Luca Mahnken. Kurz vor der Halbzeit gelang Senkbeil sein zweites Tor, welches Debstedt erneut in Führung brachte (42.). Nach der Pause traf Sievern in der 48. Minute durch einen Treffer von Michael Szczygiel zum 2:2. Ein verschossener Elfmeter von Mahnken in der 67. Minute verhinderte den Sieg für die Gastgeber.