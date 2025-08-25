2. Kreisklasse Süd: Der 3. Spieltag

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 3. Spieltag der 2. Kreisklasse Süd im Überblick:

Im Sportpark Stotel erlebte der TSV Stotel eine bittere Niederlage gegen den FC Lune II, der mit 6:0 triumphierte. Schon in der 8. Minute brachte Yarick Schneider die Gäste in Front. Niklas Deutsch erhöhte in der 30. Minute auf 2:0. Kurz vor der Halbzeitpause folgten drei weitere Treffer: Schneider (39.), Ordemann (42.) und Böttjer (45.) sorgten für einen klaren 5:0-Pausenstand. In der 71. Minute setzte Kjölleberg den Schlusspunkt.

In der Maisfeld-Arena Donnern fand am Sonntag das Duell zwischen TV Donnern und TSV Düring statt. In einer spannenden Partie erzielte Noa Josh Bolz in der Nachspielzeit das entscheidende Tor zum 1:0 für die Gastgeber. Zuvor sah Thorben Geffken in der 82. Minute die Gelb-Rote Karte und musste das Feld verlassen.

In einem torreichen Duell in der 2. Kreisklasse Cuxhaven Süd setzte sich die SG FAW II mit 6:3 gegen die SG Blau-Weiss Stubben durch. Tarek Krudop brachte die Gäste früh mit einem Doppelschlag (3., 19. Minute) in Führung. Kevin Grossmann verkürzte per Freistoß (31.), doch Kai-Johannes Müller (44.) und Johannes Dammann (48.) erhöhten für FAW. Owen Nehrke sorgte für das 2:4 (64.), bevor Julien Hermann (73.) und Joshua Schmitt (75.) die Gäste auf 6:2 davonziehen ließen. Colin Rosebrock traf in der Nachspielzeit zum Endstand.

Im spannenden Duell zwischen dem MTV Bokel II und TSV Sievern II, welches aufgrund des Dorffestes in Bokel bereits Donnerstag ausgetragen wurde, setzte sich Sievern mit 2:1 durch. Die Partie begann mit einem frühen Tor für die Gäste: Gian Luca Mahnken nutzte einen Ballverlust im Aufbauspiel und schloss einen schnellen Konter zum 0:1 ab (5. Minute). Nur zwei Minuten später glich Lukas Rademacher per Kopf nach einer Ecke von Jan-Luca Zapp aus (7.). In der 73. Minute konterte Sievern erneut und traf zum 1:2.

Im Spiel zwischen dem TSV Debstedt und dem FC Hagen/Uthlede III setzten sich die Gäste mit 4:2 durch. Hendrik Senkbeil brachte die Heimelf früh in Führung (10.), doch Sebastian Steilen glich nur sieben Minuten später aus. Jan Hasselmann sorgte in der 34. Minute für die Gästeführung. Nach dem Ausgleich durch Niklas Marke (49.) stellte Steilen erneut den alten Abstand her (55.). Eine rote Karte für Niklas Mehrtens (78.) brachte die Gäste in Bedrängnis, doch Steilen entschied in der Nachspielzeit mit seinem dritten Treffer (90.) das Spiel.

Florian Mehrtens brachte die Gäste bereits in der 8. Minute in Führung, nachdem Armin Gusalic ihn mustergültig bediente. Christian Meierlein scheiterte kurz darauf an Keeper Höwner, der spektakulär parierte. Kurz vor der Pause erhöhte Marian Schenk auf 2:0, erneut nach einer Vorlage von Gusalic. Nach dem Seitenwechsel traf Andreas Heinrich für Nesse in der 50. Minute, doch in der Nachspielzeit stellte Meierlein mit einem weiteren Tor den Endstand von 3:1 her.