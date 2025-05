2. Kreisklasse Süd: Der 23. Spieltag im Überblick

– Foto: PF

Der 23. Spieltag der 2. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Im Wehden trafen die Teams des TSV Wehden II und der SG Landwürden aufeinander. In der 52. Minute brachte Loris Brennecke den Spitzenreiter in Führung. Nur zehn Minuten später erhöhte Lasse Hantke auf 2:0. Luca Voß setzte in der 67. Minute den Schlusspunkt mit dem 3:0. Tobias Stolle erzielte in der 86. Minute den Ehrentreffer für die Gäste. Damit liegt der TSV weiter auf Meisterkurs.

Am Sonntag trafen der FC Land Wursten II und der FC Geestland III aufeinander. In der 30. Minute brachte Tom von Glahn Geestland in Führung. Kurz vor der Halbzeit, in der 45. Minute, glich Leon Bronsart für den FC aus, nachdem Jerom Kessener ihn bedient hatte. Doch nur kurze Zeit später stellte Patrick-Thomas Bönke den alten Abstand wieder her und sorgte für das 2:1. In der 75. Minute setzte Luca von Ahn den Schlusspunkt mit dem 3:1 für den Tabellenzweiten.

Im Duell zwischen der SG WDB II und dem TSV Wehdel II trennten sich die Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Lukas Kück brachte die Heimelf bereits in der 10. Minute in Front und erhöhte kurz vor der Halbzeit auf 2:0. Doch die Gäste gaben nicht auf: Mika Behrendt verkürzte in der 53. Minute und dann jubelte Kamil Daniel Kruk, der in der 60. Minute den Ausgleich erzielte.

In der Maisfeld-Arena Donnern schlug der TV Donnern die SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst II. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Marcel Marchlowitz Donnern in der 51. Minute mit einem beeindruckenden Weitschuss in Führung. Nur drei Minuten später, in der 54. Minute, fiel das zweite Tor: Thorben Geffken köpfte zum 2:0 ein.