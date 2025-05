2. Kreisklasse Süd: Der 22. Spieltag im Überblick

– Foto: PF

Der 22. Spieltag im Überblick:

In der Partie der Zweitvertretungen des FC Lune und TV Langen fiel das Ergebnis mit 3:6 zugunsten der Gäste deutlich aus. Marian Schenk eröffnete das Torfestival in der 14. Minute. Sebastian Schütt erhöhte auf 2:0 (24.), bevor Maurice Dreyer den Anschluss für Lune schaffte (26.). Schütt traf erneut (31., 55., 62.) und Timmermann traf zum 4:1. Griesel verwandelte zwei Elfmeter (41., 83.), doch Langen sicherte sich den Sieg, obwohl sie nach einem Feldverweis in Unterzahl spielten.

Die SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu. setzte sich mit einem beeindruckenden 8:1 gegen den TSV Sievern III durch. Malte Lenger eröffnete mit zwei Kopfballtoren in der 9. und 12. Minute das Torfestival. Tobias Stolle und Dominik Speckels bauten die Führung bis zur 47. Minute auf 7:0 aus, bevor Sam-Lucas Ramm das 8:0 erzielte. Micha Sill gelang in der 88. Minute der Ehrentreffer für die Gäste. 25 Zuschauer erlebten ein einseitiges Spiel.

In einem spannenden Derby in der 2. Kreisklasse Cuxhaven trennten sich TV Donnern und TSV Stotel mit 4:4. Egor Androsov brachte Stotel in der 33. Minute in Führung, doch Ruslan Sariev glich kurz vor der Halbzeit aus. Jorit Wehler und Lukas Kowalewski schossen Stotel erneut in Front, bevor Noa Josh Bolz und Jendrik Roes für Donnern ausglichen. Tim Buller brachte die Gastgeber in der 65. Minute mit einem weiteren Treffer in Führung, doch in der Nachspielzeit erzielte Wehler den späten Ausgleich für Stotel.