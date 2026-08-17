2. Kreisklasse Süd: Der 2. Spieltag im Überblick

– Foto: Harneit

Der amtierende Meister der 2. Kreisklasse, Hagen/Uthlede III, legte los wie die Feuerwehr. Die Gastgeber überrannten die Defensive von SG Neuenw./Krempel/Holßel förmlich und stellten nach 25 Minuten durch einen Hattrick von Joel Beisert (16., 23., 25.) sowie ein frühes Tor von Niklas Städtler (7.) auf 4:0. Alles deutete zu diesem Zeitpunkt auf einen souveränen Heimsieg des Favoriten hin.

Doch die Gäste aus Neuenw./Krempel/Holßel bewiesen bemerkenswerte Widerstandskraft und gaben sich keineswegs geschlagen. Noch vor der Pause verkürzten Oliver Dankert (28.) und David So (35.) auf 4:2, was die Partie schlagartig wieder spannend machte. Nach dem Seitenwechsel drückte die Spielgemeinschaft weiter aufs Tempo und zwang Hagen in die Defensive. David So avancierte im zweiten Durchgang zum Mann des Spiels: Mit zwei weiteren Treffern (60., 65.) vollendete er die spektakuläre Aufholjagd zum 4:4-Endstand. Ein packendes Duell, in dem der Meister gegen die Moral der Gäste Federn lassen musste und am Ende die Punkte teilte.

Geestland II trat von Beginn an als die klar bessere Mannschaft auf und übernahm sofort die Kontrolle über das Geschehen. F. Hildebrandt brachte die Gäste in der 10. Minute mit 0:1 in Führung. Die Auswärtself blieb spielbestimmend und baute den Vorsprung im ersten Durchgang konsequent aus: N. Hartig traf in der 24. Minute zum 0:2, und S. Hoppe erhöhte in der 30. Minute auf 0:3. Auch nach dem Seitenwechsel diktierte Geestland das Spielgeschehen. In der 63. Minute schlug F. Hildebrandt erneut zu und schraubte das Resultat auf 0:4 nach oben. In der Schlussphase wechselte das Team in der 84. Minute noch doppelt aus, ehe der deutliche Auswärtssieg besiegelt war.

In einer umkämpften Partie taten sich SG FAW II und der TV Donnern lange Zeit schwer, zwingende Offensivszenen zu kreieren, sodass keine Tore fielen. Die Erlösung für die Hausherren folgte erst in der Schlussphase: In der 75. Minute brach Mathis Westphal – eine Leihgabe aus der ersten Herrenmannschaft aus der Kreisliga – den Bann und traf nach einer Vorlage von Najiib Adbulaahi Muxumad zum 1:0. Die knappe Führung hielt dem letzten Aufbäumen der Gäste stand, womit der Heimsieg perfekt war.

Die erste Halbzeit gestaltete sich lange Zeit ausgeglichen, ehe der TV Langen II kurz vor dem Pausenpfiff das Tempo anzog. I. Kiyak brach in der 41. Minute den Bann und brachte die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber blieben konzentriert und legten unmittelbar vor dem Gang in die Kabinen nach: K. Brau erhöhte in der 45. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel blieben die Hausherren spielbestimmend. B. Mahmoud Hassan beseitigte in der 77. Minute mit dem dritten Treffer des Tages jegliche Zweifel am Sieger und stellte auf 3:0. Für die Gäste aus Landwürden setzt sich damit der schwierige Saisonverlauf fort, da das Team weiterhin auf die ersten Punkte wartet.

Die Gäste traten von Beginn an tonangebend auf und ließen dem TSV Stotel II kaum Entfaltungsmöglichkeiten. Den Torreigen eröffnete L. Corovic in der 20. Minute mit dem Treffer zum 0:1. Die Auswärtself blieb am Drücker und baute den Vorsprung noch im ersten Durchgang konsequent aus. A. Torn schlug eiskalt zu und schraubte das Resultat mit einem Doppelpack (25., 44.) auf eine komfortable 3:0-Pausenführung nach oben. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am einseitigen Spielverlauf: Kaum lief die zweite Hälfte, legte M. Alali in der 49. Minute das vierte Tor nach. In der Folge verwalteten die Gäste das Geschehen sicher, ehe A. Torn in der Nachspielzeit (90.+1) mit seinem dritten Treffer des Tages den 0:5-Endstand besiegelte.

J. Marques Oliveira brachte die Gastgeber in der 8. Minute mit 1:0 in Führung. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs drehte der TSV Nesse das Ergebnis: J. Schöfer glich in der 24. Minute aus, C. Poll traf in der 38. Minute zum 1:2, und erneut J. Schöfer erhöhte in der 40. Minute auf 1:3. Kurz vor dem Gang in die Kabinen gelang B. Zander für Wehden II der wichtige Anschlusstreffer zum 2:3 (45.). Nach dem Seitenwechsel fiel der Ausgleich durch D. Harms in der 63. Minute zum 3:3. Kurz nach diesem Treffer musste L. Fricke aufseiten des TSV Nesse nach einer Roten Karte in der 65. Minute den Platz verlassen. Die sich daraus ergebende personelle Veränderung wirkte sich unmittelbar auf den Spielverlauf aus: R. Schütze brachte die Gastgeber in der 66. Minute mit 4:3 in Front, ehe B. Zander in der 82. Minute mit dem Treffer zum 5:3-Endstand den Schlusspunkt setzte.