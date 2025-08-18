2. Kreisklasse Süd: Der 2. Spieltag im Überblick

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 2. Spieltag der 2. Kreisklasse Süd im Überblick:

Mi., 20.08.2025, 19:30 Uhr TSV Stotel TSV Stotel II TSV Düring TSV Düring 19:30 PUSH

Das Spiel findet am 20. August statt.

Die SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu gewann das Spiel deutlich mit 5:1 gegen den FC Lune II. Bereits in der 6. Minute verwandelte Malte Müller einen Elfmeter zur frühen Führung. Tobias Stolle legte in der 34. Minute nach und erhöhte auf 2:0. Niklas Eichel war der Star des Spiels, erzielte drei Tore (48., 56., 65. Minute) und stellte den Spielstand auf 5:0. Fynn-Jonas Strauß konnte in der 78. Minute für die Gastgeber verkürzen.

Auch das zweite Saisonspiel der SG WDB ging verloren. Dennis Röhl traf in der 9. Minute zur Führung für die Gäste. Florian Fielbrandt per Strafstoß und Timo Wendelken drehten das Spiel für sie SG WDB, doch kurz vor der Pause glich Andreas Heinrich für Nesse aus. Nach einer Gelb-Roten Karte für Fynn Niclas Tienken in der 52. Minute übernahm Nesse das Kommando. Marvin Thran und Klaas Winkler, der per Freistoß traf, erhöhten auf 4:2. Heinrich krönte seine Leistung mit dem Kopfballtor zum 5:2 in der 73. Minute.

Tag der offenen Tür in Langen. In einem packenden Duell trennten sich TV Langen II und der TSV Debstedt mit 5:5. Debstedt startete stark: Bennet Fürst und Hendrik Senkbeil sorgten in der 22. und 25. Minute für eine frühe 2:0-Führung. Angelo Strüver verkürzte für Langen, doch Hannes Von-Gruchalla und Fürst erhöhten vor der Pause auf 4:1. Nach dem Seitenwechsel kämpfte Langen zurück: Malte Söntgerath und Christian Meierlein brachten die Gastgeber auf 3:4 heran. Zychla stellte auf 5:3, doch Langen glich durch Spanjaard und Meierlein aus.

Am Bätjerplatz trafen sich der MTV Bokel II und der FC Hagen/Uthlede III um den nächsten Sieg einzufahren. Das gelang wieder einmal den Gästen vom FC H/U III. In der 10. Minute erzielte Jan Hasselmann das erste Tor für die Gäste In der 71. Minute erhöhte Niklas Städtler per Kopfball nach einer Ecke von Hasselmann auf 2:0.

In einem torreichen Duell in der Pipinsburg-Arena trennten sich der TSV Sievern II und die SG Blau-Weiss Stubben 3:3. Ruben Bieker sorgte in der 22. Minute für ein unglückliches Eigentor und brachte Sievern in Führung. Doch Fynn Kampmeyer glich in der 40. Minute aus, bevor Jhoan Esteban Pena Valencia in der 58. und 59. Minute auf 3:1 für Stubben erhöhte. Alex Guggenheimer verwandelte einen Elfmeter zum 2:3, und Tom Matussek sicherte in der 75. Minute den Ausgleich. Kurz vor Schluss erhielt Pena Valencia die Rote Karte.