Spielbericht
– Foto: FuPa Lüneburg
2. Kreisklasse Süd: Der 15. Spieltag im Überblick
Aufsteiger FC H/U III überwintert an der Spitze +++ Stubben gewinnt nach Durststrecke gegen Sievern II
In der Partie zwischen dem FC Hagen/Uthlede III und dem MTV Bokel II fiel das erste Tor bereits in der 11. Minute durch Niklas Städtler. 17 Minuten später glich Nico Naußed für die Gäste aus, nachdem Jan-Luca Zapp ihn bediente. Lange blieb das Spiel spannend und die Gäste schnupperten an einer Überraschung. In der zweiten Halbzeit sicherte Kevin Kothe den Heimsieg für Hagen/Uthlede mit seinem Treffer in der 73. Minute. Nachdem die SG WDB am Donnerstag in Stubben 2:2 spielte und der FC H/U III sein Spiel in Düring mit 4:1 gewann, grüsst die Dritte des FC H/U nun von der Tabellenspitze und wird dort überwintern.
Im Duell zwischen der SG Blau-Weiss Stubben und dem TSV Sievern II setzten sich die Gastgeber mit 4:2 durch. Jhoan Esteban Pena Valencia traf bereits in der 8. Minute das Tor für die Hausherren, gefolgt von Owen Nehrkes sehenswerten Treffer zum 2:0 (24.). David Blömer brachte Sievern mit seinem Kopfballtor (36.) zurück ins Spiel. Nico Schmidt glich in der 73. Minute aus, doch Colin Rosebrock (84.) und Kjell Arndt (90.) sicherten den Sieg für Stubben. Für die Stubbener war es nach vier Ligaspielen und dem Pokal-Aus gegen den TSV Wehden II der erste Sieg seit dem Gastspiel beim FC Lune II Mitte Oktober