2. Kreisklasse Süd: Der 15. Spieltag im Überblick

In der Partie zwischen dem FC Hagen/Uthlede III und dem MTV Bokel II fiel das erste Tor bereits in der 11. Minute durch Niklas Städtler. 17 Minuten später glich Nico Naußed für die Gäste aus, nachdem Jan-Luca Zapp ihn bediente. Lange blieb das Spiel spannend und die Gäste schnupperten an einer Überraschung. In der zweiten Halbzeit sicherte Kevin Kothe den Heimsieg für Hagen/Uthlede mit seinem Treffer in der 73. Minute. Nachdem die SG WDB am Donnerstag in Stubben 2:2 spielte und der FC H/U III sein Spiel in Düring mit 4:1 gewann, grüsst die Dritte des FC H/U nun von der Tabellenspitze und wird dort überwintern.