2. Kreisklasse Süd: Der 14. Spieltag im Überblick

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 14. Spieltag der 2. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Fr., 06.03.2026, 19:30 Uhr TSV Düring TSV Düring SG FAW SG FAW II 19:30 PUSH

Das Spiel findet am 6. März statt

In Sievern gab es ein einseitiges Duell. Bereits in der 4. Minute eröffnete Tom Matussek den Torreigen für die Heimelf. Nur sechs Minuten später verwandelte Jonas Glashagen einen Elfmeter zum 2:0. Michael Szczygiel erhöhte in der 15. und 31. Minute auf 3:0 und 4:0. Nico Schmidt sorgte kurz vor der Halbzeit für das 5:0. Nach der Pause traf Rene Steffens zum 6:0, gefolgt von Szczygiel, der in der 52. Minute sein drittes Tor erzielte. Steffens setzte den Schlusspunkt zum 8:0 in der 63. Minute.

Am Sonntag trafen der Zweitplatzierte FC Hagen/Uthlede III und die SG Blau-Weiss Stubben in Uthlede aufeinander. Das Spiel begann vielversprechend für die Heimelf: Carsten Steilen traf in der 10. Minute zur 1:0-Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Mirko Franke in der 68. Minute auf 2:0. Kurz vor Schluss sorgte Jhoan Esteban Pena Valencia für den Anschlusstreffer der Gäste, doch die Zeit reichte nicht mehr für den Ausgleich. Der FC baut somit den Vorsprung auf die Verfolger weiter aus und duelliert sich mit der SG WDB um die Spitzenposition.

Der TV Langen setzte sich deutlich mit 7:1 gegen den MTV Bokel durch. Luka Manzi brachte die Gäste in der 29. Minute in Führung, doch Armin Gusalic glich sieben Minuten später aus. Ein Eigentor von Ole Grund kurz vor der Halbzeit bescherte Langen die Führung. In der zweiten Halbzeit dominierten die Gastgeber: Christian Meierlein traf doppelt (49., 80.) und auch Gusalic war zweimal (86., 88.) erfolgreich.

Im Spitzenspiel setzte sich die SG WDB am Sonntag mit 3:0 gegen den TSV Debstedt durch. Timo Wendelken brachte die Gastgeber in der 34. Minute nach Vorarbeit von Benneth Hartmann in Führung. Nur 15 Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Wendelken auf 2:0, diesmal assistiert von Philipp König. In der 67. Minute sorgte Nick Schwertfeger, nach einem Pass von Wendelken, für den endgültigen 3:0-Endstand. Die Elf von Max Hogen grüsst somit weiter von der Tabellenspitze. Debstedt fällt im Aufstiegsrennen zurück.

In einem engen Duell trennten sich der FC Lune II und der TSV Nesse mit 2:2. Jan Peter Schöfer brachte die Gäste in der 11. Minute in Führung, bevor er in der 58. Minute per Kopfball auf 2:0 erhöhte. Doch der FC Lune gab nicht auf: Yarick Schneider verkürzte in der 70. Minute. In der Nachspielzeit verwandelte Mattis Griesel einen Elfmeter zum Ausgleich. Hannes Lange sah kurz vor dem Ende die Gelb-Rote Karte.