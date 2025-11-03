2. Kreisklasse Süd: Der 13. Spieltag im Überblick

– Foto: Michel Fürst

Der 13. Spieltag der 2. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Spielausfall

Im bis zum Abpfiff spannenden Duell zwischen dem FC Lune II und dem TSV Debstedt fiel das erste Tor bereits in der 10. Minute durch einen Elfmeter von Fabian von Glahn, vorbereitet von Joon Wiebalck. Nur sieben Minuten später erhöhte Wiebalck auf 2:0. Nach der Halbzeit sorgte Hendrik Senkbeil für den Anschluss (51.), gefolgt von Niklas Marke, der in der 63. Minute den Ausgleich erzielte. In der dramatischen Nachspielzeit (90.+3) gelang Bennet Fürst der Lucky Punch zum 2:3 für Debstedt.

Im Nachbarschaftsduell setzte sich die SG WDB am Sonntag mit 3:0 gegen den MTV Bokel durch. Dominik Brenke traf zunächst in der 7. Minute nach einer präzisen Flanke von Nick Schwertfeger. Nur drei Minuten später erhöhte Torben Meyer, bedient von Lukas Kück. In der 80. Minute krönte Brenke seine Leistung mit dem dritten Treffer, vorbereitet von Tjark Wichmann.

Der TV Langen II und die SG Blau-Weiss Stubben trennten sich mit 1:1. In der 64. Minute erzielte Kjell Arndt für die Gäste das Tor zur Führung. Doch Bastian Gerken glich in der 77. Minute mit einem Fernschuss aus. Nach dem 2:2-Remis gegen den TSV Nesse und dem 1:1 am Sonntag verpasste Stubben die Möglichkeit näher an die Tabellenspitze heranzurücken.

Das Spiel begann mit einem frühen Schock für die Gastgeber, als Bryar Mahmoud Hassan in der 9. Minute für die Gäste zur 1:0-Führung traf. Die Führung brachten die Gäste auch in die Halbzeitpause. Doch der FC Hagen/Uthlede zeigte eine beeindruckende Reaktion. In der 51. Minute glich Niklas Mehrtens aus, gefolgt von einem Doppelschlag von Niklas Städtler, der nur kurz darauf das 2:1 erzielte. Städtler war nicht zu stoppen und erhöhte in der 63. Minute auf 3:1. Björn Kohlstedt steuerte das 4:1 in der 73. Minute bei, bevor Städtler in der 78. Minute seinen dritten Treffer zum 5:1-Endstand erzielte.

In der Pipinsburg-Arena dominierte der TSV Sievern II das Spiel gegen den TSV Düring eindrucksvoll und siegte mit 6:0. Bereits in der 8. Minute eröffnete Sievern den Torreigen. Jonas Glashagen erhöhte in der 35. Minute auf 2:0, gefolgt von Alex Guggenheimer und Nico Schmidt, die bis zur Halbzeit auf 4:0 stellten. Nach der Pause fiel das 5:0 in der 56. Minute, ehe das Schlusssignal in der 80. Minute das 6:0 besiegelte.